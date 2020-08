Apple : lancement surprise d’un Iphone 12 plus petit

Lors d’une conférence sur les perspectives d’avenir qui a suivi la publication des résultats du troisième trimestre d’Apple (stratosphérique), le directeur financier de la société, Luca Maestri, a révélé que la mise en ligne de l’iPhone 12 serait retardée.

Jon Prosser, un adepte d’Apple, a ajouté un contexte à l’annonce de la sortie de l’iPhone 12 d’Apple. En effet la firme de Cupertino affirme que les modèles iPhone 12 et iPhone 12 Pro “seront retardés, ils veulent donc essayer de les aligner du mieux qu’ils peuvent avant l’annonce”. Cela suggère que nous pourrions voir différents niveaux de stock pour les versions d’entrée de gamme et Pro au moment du lancement et la disponibilité risque de varier considérablement, selon le modèle que vous achetez, si Apple ne peut pas équilibrer cela avant leur nouveau calendrier de lancement. Apple a déjà fait des miracles pour que ces nouveaux iPhones soient commercialisés dans des délais proches de leur calendrier normal, mais il semble que leur lancement sera difficile.

Un nouvel Iphone confirmé

Jon Prosser a donné plus d’informations sur la gamme iPhone 12 en disant que “le plus petit écran est surtout confirmé”. On a beaucoup spéculé sur la possibilité qu’Apple réduise ou non la taille de l’ écran sur sa nouvelle gamme, M. Prosser ayant été l’un des premiers à le préconiser. Ces dernières semaines, cependant, des doutes se sont fait jour, avec plusieurs fuites disant que l’encoche sera inchangée par rapport à celle introduite pour la première fois avec l’iPhone X en 2017.

So, we essentially have the whole iPhone 12 lineup!! Here is what the leaks suggest they will look like! @macOScraig @AppleTerminal @LeakerApple @Paradox0Tech pic.twitter.com/vX1tNgUTTC — Apple Sheep (Concepts) (@SIsmConcepts) August 3, 2020

Ce qui reste en suspend, cependant, c’est de savoir à quel point elle sera plus petite et si elle se rétrécira suffisamment pour améliorer l’apparence de la gamme iPhone, qui a commencé à paraître dépassée par rapport aux modèles de confort et d’ergonomie largement adoptés par les concurrents. Cela dit, aucun de ces rivaux n’essaie de s’adapter à la technologie du Face ID.

C’est un peu surprenant étant donné que a) que le lancement de l’iPhone 12 de cette année sera considéré comme le plus précoce depuis des années, et b) qu’il était prévu que les stocks soient peu importants au départ, plutôt que d’être spécifiquement retardés. Cela dit, Maesrti a eu de bonnes nouvelles en disant que l’offre serait “disponible quelques semaines plus tard [que d’habitude]”.

Pour se mettre en contexte, Apple a lancé la gamme iPhone 11 le 20 septembre. De ce fait, et étant donné qu’Apple est un grand fan des dates de vente au détail du vendredi, la sortie de la gamme iPhone 12 est prévue pour le 2 octobre ou le 9 octobre. Si l’on considère l’amour d’Apple pour les promesses à la va-vite et les livraisons excessivement en retard, nous miserons donc sur la date du 2 octobre comme arrivée probable de la nouvelle gamme d’Iphone sur le marché.