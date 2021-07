Apple lance iOS 15, la première version bêta publique d’iPadOS 15 : appareils compatibles, fonctionnalités et installation

05 juil. 2021 11:35:01 IST

Apple a commencé à déployer la première version bêta publique d’iOS 15 et d’iPadOS 15. Annoncé à la WWDC 2021, iOS 15 est livré avec des fonctionnalités telles que Spatial Audio pour FaceTime, Mode de mise au point, Live Text et ainsi de suite. L’iPadOS apporte de nouvelles fonctionnalités telles que le contrôle universel domestique, la bibliothèque d’applications, l’étagère et plus encore.

Notamment, avant de décider de rejoindre les programmes bêta, vous devez savoir que les versions bêta ne sont pas stables. Ce qui signifie qu’il y a des chances que vous rencontriez des bogues, qui peuvent, à leur tour, affecter vos données ou même l’appareil. Par conséquent, il est conseillé de sauvegarder toutes vos données avant de passer au programme bêta d’iOS 15 ou d’utiliser un appareil iOS de rechange pour tester le système d’exploitation.

Apple iOS 15, iPadOS 15 : appareils compatibles

Le nouvel iOS 15 est compatible avec l’iPhone 6s et les modèles ultérieurs. D’autre part, le nouvel iPadOS 15 est compatible avec l’iPad mini 4 et versions ultérieures, l’iPad Air 2 et versions ultérieures, l’iPad 5e génération et versions ultérieures et tous les modèles d’iPad Pro.

iOS 15 beta public : Comment télécharger

Voici le guide rapide sur la façon de télécharger cette mise à jour :

Comment installer iOS 15 et iPadOS 15 bêta

Étape 1 : Ouvrez Safari sur votre iPhone et visitez Page du programme bêta d’Apple

Étape 2 : Appuyez sur l’option « S’inscrire » et connectez-vous en utilisant votre identifiant Apple et acceptez les termes et conditions des programmes bêta lorsque vous y êtes invité

Étape 3: Assurez-vous que vous avez une sauvegarde des données de l’appareil, appuyez maintenant sur « Télécharger le profil » et suivez la procédure comme vous y êtes invité.

Étape 4 : Redémarrez l’appareil lorsque vous y êtes invité

Étape 5 : Allez dans Paramètres>Général>Mise à jour logicielle et téléchargez le profil bêta

Fonctionnalités d’Apple iOS 15

Le nouvel iOS 15 introduit Spatial Audio pour FaceTime pour le rendre plus « naturel et confortable ». Il ajoute également de nouveaux modes de microphone qui peuvent séparer la voix de l’utilisateur du bruit de fond. Avec une nouvelle vue en grille, les utilisateurs pourront également voir plus de visages simultanément pendant Group FaceTime.

Apple a également introduit ‘SharePlay’ pour FaceTime qui permettra aux utilisateurs d’écouter des chansons sur Pomme Musique, regarder des films et des émissions ensemble. La fonctionnalité permettra également le partage d’écran. SharePlay sera disponible sur iPhone, iPad et Mac. De plus, FaceTime obtient également une option pour créer des liens afin que vous puissiez l’utiliser sur plusieurs plates-formes sur le Web et sur des appareils non iOS.

iOS 15 est également livré avec une nouvelle fonctionnalité « Focus » pour ajuster ce à quoi vous voulez prêter attention. Le nouvel iOS 15 donne un nouveau look aux notifications. Les icônes de profil sur les notifications sont désormais plus grandes. Un nouveau « Résumé des notifications » donnera un résumé de toutes les notifications « non urgentes » à l’heure choisie de la journée.

La nouvelle mise à jour logicielle bénéficie également d’une nouvelle fonctionnalité Live Text qui reconnaît automatiquement le texte dans les images, y compris manuscrit, et le rend sélectionnable, et vous pouvez même le copier et le coller. Avec la nouvelle mise à jour, le Cartes Apple app a maintenant plus de détails comme les passages pour piétons et les pistes cyclables. Quelques villes américaines verront également une expérience de ville en 3D sur l’application.

Les AirPods Pro bénéficient d’un nouveau mode de conversation, qui augmentera automatiquement le volume de la conversation. Les AirPod bénéficient également des fonctionnalités Find My ambiantes même lorsqu’ils sont dans le boîtier. L’application météo a également subi une refonte de la conception.

Apple a également annoncé de nouvelles fonctionnalités pour iCloud appelées iCloud+. Ce stockage en nuage offrira un « nouveau service de confidentialité Internet, iCloud Private Relay, sans frais supplémentaires ». Tous les membres iCloud seront mis à niveau vers iCloud + et ses plans peuvent être partagés avec le groupe de partage familial. Selon Apple, les utilisateurs bénéficieront également d’un stockage iCloud + gratuit et illimité pour une nouvelle sauvegarde temporaire de l’appareil jusqu’à trois semaines, même s’ils n’ont pas de stockage sur leur compte iCloud.

Pomme Courriers obtenez une protection de la confidentialité du courrier qui masque votre adresse IP, votre emplacement et désactive les trackers. iOS 15 introduit trois nouvelles fonctionnalités au Santé application. Les utilisateurs pourront désormais partager leurs données de santé avec la famille, les soignants ou une équipe de soins. La nouvelle fonctionnalité « Tendances » affichera la métrique de santé des utilisateurs et la fonctionnalité « Stabilité à la marche » affichera une nouvelle métrique pour gérer le risque de chute plus efficacement.

le Apple TV L’application affichera désormais la ligne « Pour tous » qui comprendra « une collection d’émissions et de films en fonction des intérêts de personnes sélectionnées ou de tout un ménage ».

Avec iOS 15, Apple permettra aux utilisateurs de choisir un contact de récupération. Les utilisateurs peuvent choisir un ou plusieurs contacts de confiance, qui peuvent les aider à réinitialiser leur mot de passe et à récupérer leur compte.

Fonctionnalités d’Apple iPadOS 15

Avec iPadOS 15, iPad obtient enfin des widgets d’écran d’accueil et une « bibliothèque d’applications » qui peuvent masquer des pages et les réorganiser. La nouvelle mise à jour logicielle apporte également un raccourci multitâche qui vous permettra facilement de basculer entre les applications en vue fractionnée. Il y aura également une « étagère » en bas qui vous montrera toutes les applications ouvertes. iPadOS 15 ajoute également des notes rapides que vous pouvez utiliser en parallèle avec des applications et des sites tiers, et faites facilement glisser et noter des liens et du texte. Les utilisateurs recevront également des « Tags » qui aideront les utilisateurs à classer les notes selon leur choix.

Apple annonce également une nouvelle fonctionnalité « Contrôle universel » qui permettra aux utilisateurs d’utiliser une seule souris et un seul clavier entre iPad et Mac. Selon Apple, « les utilisateurs peuvent même faire glisser et déposer du contenu entre les appareils, idéal pour dessiner un dessin avec Apple Pencil sur iPad et le placer dans une diapositive Keynote sur Mac. » Le nouvel iPadOS 15 est compatible avec l’iPad mini 4 et versions ultérieures, l’iPad Air 2 et versions ultérieures, l’iPad 5e génération et versions ultérieures, et tous les modèles d’iPad Pro.

