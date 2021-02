Apple lance deux nouveaux modèles de MacBook Pro avec port HDMI et carte SD: rapport

25 févr.2021 17:32:51 IST

On s’attend à ce qu’Apple ramène les connecteurs MagSafe sur les MacBook cette année. Selon un MacRumours rapport, a noté l’analyste Ming-Chi Kuo suggère qu’Apple pourrait lancer de nouveaux modèles de MacBook Pro avec un port HDMI et un lecteur de carte SD. Le rapport suggère également que les prochaines unités MacBook pourraient être accompagnées de nombreuses mises à niveau des spécifications et de modifications de conception notables. Selon les dernières prévisions de Kuo, Apple pourrait travailler sur des variantes 14 pouces et 16 pouces du MacBook Pro et les modèles pourraient être dotés d’un facteur de forme à bords plats, similaire à la série iPhone 12 et à l’iPad Pro.

Il a ajouté que les ordinateurs portables seraient livrés avec des côtés carrés dans les parties inférieure et supérieure. Kuo suggère qu’Apple pourrait supprimer la Touch Bar sur les MacBook Pro 2021. Il a également ajouté que Genesys Logic de Taiwan sera le fournisseur exclusif d’Apple de lecteurs de cartes SD.

La fonction de fente pour carte SD a été lancée pour la première fois par Mark Gurman de Bloomberg où il avait affirmé qu’il pourrait y avoir des changements mineurs dans la nouvelle conception du MacBook.

Compte tenu de l’attrait du chipset Apple M1, les nouveaux ordinateurs portables Apple pourraient très bien comporter les chipsets silicone de la série M d’Apple, ainsi que plusieurs améliorations.

Pendant ce temps, Apple lancera les nouveaux modèles AirTags et iPad Pro le mois prochain.

Quoi qu’il en soit, nous devrons attendre plus de détails sur les nouveaux modèles de MacBook Pro qui feraient leur chemin dans les prochains jours.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂