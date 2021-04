Apple, la fille de Gwyneth Paltrow, rôtit de manière hilarante la routine matinale de sa mère

Parfois, vos propres enfants sont la foule la plus dure. Cela s’est avéré vrai pour Gwyneth Paltrow, 48 ans, qui a reçu une bonne torréfaction de sa propre fille pour sa récente routine matinale partagée avec Vogue.

La fille de 16 ans de Paltrow, Apple Martin, a fourni un contenu de premier ordre pour la chaîne TikTok de Goop où elle a raconté «un matin avec ma mère, Gwyneth Paltrow».

«Alors d’abord, ma mère boit son GoopGlow Super Powder et elle ne mange rien à part des dattes et du beurre d’amande, alors elle aura ça», a expliqué Martin. «Je suppose que le GoopGlow fait partie du nettoyage, qu’elle pratique depuis le jour de ma naissance, apparemment.

Martin a poursuivi en expliquant: «Il est 8 heures du matin et elle le fait depuis 7 heures du matin. Elle se pavane dans la salle de bain et met ses millions de produits GoopGlow pour sa peau éclatante. »

«Et puis elle se met au travail pour fabriquer des œufs et des bougies dans le vagin, aussi des bougies pour le vagin et des parfums pour le vagin… juste tout le vagin», a plaisanté Apple, se moquant de la tristement célèbre bougie de sa mère. «Et oui, c’est la routine matinale de ma mère!»

La légende de la vidéo indiquait à juste titre: «Lorsque vous êtes rôti par votre fille de la génération z…»

La routine matinale de Paltrow, qui a été publiée sur les réseaux sociaux de Vogue, a été vivement critiquée dans les commentaires pour certaines de ses techniques, en particulier dans le clip où elle n’a mis de la crème solaire que sur les points saillants de son visage plutôt que de l’utiliser partout. Il est recommandé d’appliquer un SPF sur toutes les zones du visage, y compris vos paupières, pour éviter les dommages causés par les rayons UV, qui peuvent provoquer un cancer de la peau et entraîner un vieillissement prématuré, des rides et des taches solaires.

«Vogue, s’il vous plaît, ne faites pas la promotion d’une utilisation inappropriée du SPF, c’est irresponsable», a écrit un commentateur sur Instagram. «Le SPF ne doit pas être appliqué comme un surligneur.»

Un autre a ajouté: «Il y a tellement de mal à ça….»

Paltrow et sa société, Goop, ont eu une longue histoire de controverses, allant d’être critiquées pour des allégations de santé « trompeuses » en 2017 à l’émission Netflix 2020 « The Goop Lab » qui a d’abord attiré l’attention pour sa bande-annonce « terrifiante » qui taquinait les exorcismes, psychédéliques, médiums psychiques et guérison énergétique. Une femme a également affirmé qu’elle avait pu terminer des années de thérapie «en cinq heures environ».

Le mois dernier, Paltrow a personnellement répondu aux réactions négatives qu’elle a reçues après avoir partagé un article sur Goop en février sur la lutte contre le COVID-19 au début de la pandémie, qui comprenait une liste de produits qu’elle recommandait comme remèdes contre l’inflammation qu’elle avait liée au virus.

La star de «Shakespeare in Love» a abordé la controverse dans une interview avec The Hollywood Reporter. Une partie du contrecoup est venue de Stephen Powis, le directeur médical national des services nationaux de santé (NHS) d’Angleterre, qui a déclaré que ses suggestions n’étaient «vraiment pas des solutions que nous recommanderions».

Lorsqu’on lui a demandé si la critique de ses suggestions, y compris les commentaires de Powis, l’atteignait, Paltrow a répondu: « Parfois, mais c’est généralement que je trouve toujours que c’est pour leur propre amplification. »

«Nous ne devons vraiment pas dire à Goop que nous n’avons jamais commis d’erreurs parce que, bien sûr, nous l’avons fait dans le passé, mais nous sommes très intègres et nous faisons attention à ce que nous disons», a-t-elle poursuivi. «Nous avons toujours l’impression de comprendre pourquoi une grande partie de ces (critiques) devient un appât pour les gens.»