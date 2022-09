Apple iPhone 14 pour obtenir de nouvelles options de couleur : rapport

in

01 septembre 2022 09:50:32 IST

Apple est prêt à accueillir l’événement « Far Out » le 7 septembre. Le géant de la technologie basé à Cupertino devrait lancer les derniers smartphones de sa gamme d’iPhones. La société devrait lancer quatre variantes de l’iPhone 14 – iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max et iPhone 14 Pro Max.

Mais les rapports indiquent que la société lancera non seulement les nouveaux smartphones, mais introduira également de nouvelles options de couleur ainsi qu’un MagSafe amélioré.

Le blog de pronostiqueurs Apple sud-coréen Naver a publié un tas de nouvelles mises à jour sur la prochaine version. Les principaux points incluent de nouvelles options de couleur, une charge rapide filaire de 30 W et un chargeur sans fil magnétique MagSafe amélioré.

Le modèle de base de l’iPhone 14 sera disponible dans les couleurs vert, violet, bleu, noir, blanc et rouge, tandis que l’iPhone 14 Pro sera disponible dans les couleurs vert, violet, argent, or et graphite.

Le nouvel iPhone sera également doté d’une charge rapide filaire de 30 W, une première pour l’entreprise. Les passionnés et les critiques avaient déploré le manque de prise en charge de la charge rapide de 30 W dans les gammes iPhone 13 et iPhone 12.

Le nouveau chargeur MagSafe comporterait également un verrou magnétique plus puissant, bien que la vitesse de charge reste inchangée. Le rapport indique également que la puce bionique A16, dont on dit qu’elle alimente l’iPhone 16 Pro tandis que les variantes inférieures seront alimentées par un SoC A15 amélioré, a également connu quelques améliorations de performances.

Le prix de la nouvelle gamme d’iPhone 14 reste cependant toujours en évolution. Le message sur Naver indiquait que les nouveaux prix « pourraient être dans une direction complètement différente de celle attendue » (selon la traduction via une application Web). D’autres rumeurs suggèrent que l’iPhone 14 Pro commencera à 1 099 € et que le 14 Pro Max commencera à 1 199 €, soit une augmentation de prix de 100 €.

