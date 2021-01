Apple iPhone 13 peut être livré avec un scanner d’empreintes digitales intégré, une prise en charge de la charge sans fil sur certains modèles

19 janv.2021 19:21:14 IST

Apple lancera son produit phare iPhone 13 cette année, et diverses spécifications des modèles font leur apparition en ligne. Selon un rapport récent, le prochain produit phare proposera un scanner d’empreintes digitales intégré, une fonctionnalité qui n’a jamais été utilisée par les appareils Apple. Un rapport récent de Bloomberg déclare qu’Apple est susceptible de ramener l’authentification biométrique via l’empreinte digitale sur l’iPhone 13. La seule différence avec les anciens modèles sera que l’empreinte digitale sera authentifiée directement sur l’écran. Auparavant, ces scanners d’empreintes digitales étaient intégrés dans le bouton d’accueil. Le dernier iPhone à avoir équipé le scanner était l’iPhone SE 2020.

La société californienne a également hâte de tuer le port de charge de certains modèles d’iPhone 13, selon le rapport. Ce mouvement sera lancé en premier pour les modèles iPhone 13 Pro, après quoi les utilisateurs devront passer à des alternatives de charge sans fil. Alors qu’Apple a été la première entreprise à supprimer la prise casque, et avec ses modèles d’iPhone 12, le chargeur et le casque, retirer la prise de charge est un peu plus compliqué.

Quand Apple avait éliminé le chargeur et le casque dans la boîte, il avait également lancé sa gamme de recharge sans fil, le chargeur MagSafe. Si l’iPhone 13 est livré avec le port de charge, les utilisateurs seront obligés d’acheter des produits MagSafe, rendant leurs chargeurs inutiles. Apple avait cité l’augmentation des déchets électroniques en raison de l’expédition de nouveaux chargeurs avec des téléphones comme raison de l’emballage durable des iPhones. Mais les téléphones sans fil rendront l’achat de nouveaux types de chargeurs imminent.

Selon rapports et fuites jusqu’ici, le Gamme iPhone 13 comportera quatre appareils. Ceux-ci vont venir avec des écrans de 5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces. Deux d’entre eux seront des modèles Pro tandis que les deux autres seront plus abordables. Il y a des rumeurs selon lesquelles Apple aurait également réduit l’encoche.

.

