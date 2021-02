Apple iPhone 13 est susceptible d’être livré avec une fonction d’affichage permanent: rapport

16 févr.2021 14:50:31 IST

Après le succès mondial de la série iPhone 12, le battage médiatique et les rumeurs liées à l’iPhone 13 ont explosé. Apple devrait lancer trois modèles du prochain iPhone, notamment l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Selon de nouvelles fuites de ToutApplePro-Weinbach, Apple devrait apporter la fonctionnalité d’affichage Always-On à sa prochaine série iPhone 13. Selon la vidéo, les appareils iPhone 13 seraient livrés avec les écrans LTPO (oxyde polycristallin à basse température) 120 Hz de Samsung, et les utilisateurs pourront voir leur heure sur l’écran et le pourcentage de batterie à tout moment.

Weinbach suggère que l’affichage Always-On aurait une personnalisation minimale, où l’horloge et la charge de la batterie seront toujours visibles tandis que les notifications apparaîtront normalement, là où l’écran ne s’allumera pas entièrement.

Selon le ToutApplePro vidéo, la gamme iPhone 13 serait livrée avec un objectif ultra grand-angle amélioré, où l’objectif serait toujours de moins bonne qualité que les deux autres objectifs, mais Apple travaille sur des améliorations dans ce domaine.

Une autre amélioration de la caméra qui pourrait être vue sur le prochain iPhone 13 serait la prise en charge de la vidéo en mode Portrait, sur laquelle Apple a travaillé. Cette fonctionnalité aidera à modifier la profondeur de champ dans le message lors de l’enregistrement de vidéos.

D’autres détails de la vidéo pointent vers une gamme plus puissante d’aimants pour la technologie MagSafe sur l’iPhone 13, ainsi que de nouvelles fonctionnalités d’astrophotographie où les utilisateurs peuvent pointer l’iPhone vers le ciel, passant en «mode astrophotographie» où il pourrait détecter la lune ou le étoiles.

Apple AirTags devrait également être lancé en mars ou avril, tandis que l’Apple Watch Series 7 serait dotée d’une fonction de suivi de la glycémie.

