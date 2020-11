Apple iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max obtient le format photo ProRAW avec iOS 14.3

Tendance FP16 nov.2020 13:56:28 IST

Apple a publié la première version bêta développeur d’iOS 14.3 et comprend le format photo ProRAW pour l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max, ainsi qu’une nouvelle application Home et une option permettant de considérer Ecosia comme une nouvelle option de recherche par défaut.

Même si Apple a rapidement supprimé la première version bêta des développeurs, 9To5Mac a pu l’installer. Selon son rapport, les utilisateurs pourront activer l’option ProRAW via l’application Paramètres sous la section « Appareil photo » puis sous « Formats ».

Le rapport indique que les utilisateurs verront une nouvelle bascule pour Apple ProRAW sous l’application Paramètres. Apple a déclaré que chaque fichier au format ProRAW aura une taille d’environ 25 Mo.

Il a ajouté qu’une fois le paramètre activé, les utilisateurs verront une nouvelle bascule RAW dans le coin supérieur droit de l’application Appareil photo. Les utilisateurs peuvent appuyer sur la bascule pour activer ou désactiver la capture au format photo ProRAW.

Selon Apple, le objectif de ProRAW est de combiner les fonctionnalités de photographie informatique d’Apple telles que Deep Fusion et Smart HDR avec les avantages traditionnels de la prise de vue en RAW.

Un rapport distinct de 9To5Mac ajoute que iOS 14.3 comprend également de nouvelles fonctionnalités de l’application Home, de nouvelles notifications Apple Watch, entre autres. Le rapport indique qu’avec iOS 14.3, on pourra installer les mises à jour logicielles pour les accessoires Homekit tiers directement dans l’application Home.

La mise à jour ajoutera également la possibilité de définir Ecosia comme moteur de recherche par défaut. Pour l’activer, les utilisateurs doivent ouvrir l’application Paramètres et choisir Safari et moteur de recherche. Ici, ils verront Ecosia comme une nouvelle option par défaut.

