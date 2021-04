Apple iPhone 12 devient le smartphone le plus vendu au monde en janvier 2021: Counterpoint Research

12 avr.2021 10:33:21 IST

Les derniers modèles de la série iPhone 12 d’Apple ont obtenu les trois premières places dans la catégorie des smartphones les plus vendus au monde en janvier 2021, a révélé Counterpoint Research dans son Rapport Market Pulse. Le rapport révèle que l’iPhone 12 occupait la première place, suivi de l’iPhone 12 Pro Max et iPhone 12 Pro (Critique) en deuxième et troisième place respectivement. La série iPhone 12 au total aurait contribué à 71% des ventes totales d’Apple en janvier de cette année. Outre les modèles iPhone 12, iPhone 11 (Critique) et iPhone SE 2020 (Critique) a également fait partie de la «liste des 10 modèles de smartphones les plus vendus au monde».

Le rapport ajoute que c’est à cause du lancement retardé de la série iPhone 12 et de la demande accrue de téléphones 5G qui ont fait grimper les ventes. L’iPhone 12 mini a également figuré sur la liste, mais a obtenu la huitième place. Le rapport suggère que l’iPhone 12 mini n’a pas attiré beaucoup d’acheteurs en raison de son « écran plus petit et de sa capacité de batterie inférieure ».

Les Redmi 9A et Redmi 9 de Xiaomi ont également pris une place dans la liste. Selon le rapport, les smartphones ont contribué pour 25% des ventes totales de Xiaomi au cours de ce mois. En plus de cela, Samsung Galaxy A31 et Galaxy A21 ont également obtenu une place dans la liste.

