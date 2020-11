Apple iPhone 12: Apple propose-t-il désormais de la publicité sur les smartphones?

Vous êtes en fait à l’abri de la publicité dans le menu de votre smartphone. Cependant, cela ne semble plus s’appliquer à l’iPhone. Apple place des publicités pour ses propres produits sur vos appareils.



Si vous ouvrez les paramètres de votre iPhone, quelque chose devrait immédiatement attirer votre attention: la publicité. Du moins, c’est ce qui est arrivé à Tom Warren. L’iPhone de l’éditeur Verge a soudainement affiché des publicités pour divers services Apple dans les paramètres. Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran ci-dessous, le fabricant annonce, entre autres, le service de jeu Apple Arcade. D’autres utilisateurs ont également vu AppleTV Plus et AppleCare Plus.

L’auto-promotion reste subtile au début

Apple semble promouvoir ses propres services logiciels payants sous iOS et iPadOS. Mais se retient actuellement un peu. Jusqu’à présent, les rapports de publicité importée ne sont apparus que sporadiquement – et uniquement pour les utilisateurs qui ont récemment acheté un nouvel appareil, comme un iPhone 12.

Apple souhaite vous rappeler les périodes d’essai gratuites pour les services correspondants. Parce que lorsque vous achetez un nouvel iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV ou Mac, vous obtenez trois mois d’accès gratuit à Apple Arcade et une année entière d’Apple TV Plus gratuitement. Si votre identifiant Apple est lié à un appareil plus ancien, la publicité peut apparemment également y apparaître.

Étant donné qu’Apple ne fait initialement référence qu’à ces périodes gratuites, il y a actuellement une discussion sur Internet pour savoir s’il s’agit de publicité. Certains considèrent la superposition comme un rappel amical et donc plutôt positif. Néanmoins, ce sont généralement des services payants qui sont automatiquement prolongés si vous n’annulez pas pendant la période de test.

Les smartphones Android affichent également des publicités

Dans le passé, certains smartphones Android ont été critiqués à plusieurs reprises pour leur publicité excessive. Les utilisateurs ont été particulièrement touchés par Xiaomi, dont les appareils les moins chers ont diffusé un nombre relativement important d’annonces. Mais la société a promis une amélioration et entre-temps la publicité est également beaucoup moins intrusive, dans les modèles premium elle a même complètement disparu.

Samsung a également caressé l’idée de diffuser des publicités directement sur le smartphone. Il pourrait également y avoir un petit avantage pour les consommateurs. Parce que si les fabricants gagnent de l’argent avec la publicité, les coûts d’achat du téléphone portable ne doivent plus être aussi élevés.

