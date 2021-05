Apple investit à nouveau dans les écrans: les iPhones deviendront-ils indestructibles? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

APPLE iPhone 6s 16 GO Sideral Grey reconditionné grade A+

Marque¤APPLE Modèle¤iPhone 6s Système d'exploitation¤Compatible iOS 14 Surcouche¤Non Résolution de l'écran¤1334 x 750 HD Technologie de l'écran¤Retina HD Taille écran en pouces¤4,7" Taille écran en cm¤11,94 cm Nom du processeur¤Apple A9 Type de processeur¤1,84 GHz Dual-Core Mémoire vive (RAM)¤2 Go Mémoire interne (ROM)¤16 Go Extension de mémoire¤non extensible Compatibilité opérateurs¤Tout opérateur Réseau¤4G Type de carte Sim¤Single SIM (nano) Compatibilité GPS¤GPS&A-GPS; WiFi¤WiFi a/b/g/n/ac Bluetooth¤Bluetooth 4.2 NFC¤Oui Autonomie en communication (h)¤14 h Autonomie¤10j Capacité de la batterie (mAh)¤1 715 Caméra arrière (Mpixels)¤12MP/4K + flash autof. Caméra frontale (Mpixels)¤5MP/1080p Radio FM¤Non Connectiques¤lightning ® Jack 3.5 mm¤Oui Boitier¤Aluminium Résistance¤Non Coloris¤Gris sidéral Descriptif complémentaire¤* marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Ces marques appartiennent exclusivement à Apple Inc. - lecteur empreinte digitale Accessoires¤Câble USB, adaptateur secteur, kit piéton Dimensions produit¤H 13,8 cm x L 6,7 cm x P 0,71 cm Dimensions colis¤H 4 cm x L 15,3 cm x P 8,2 cm Poids¤143g Poids brut¤0,36 kg Catégorie mobile¤Reconditionné grade A+ DAS Tête (W/kg)¤0,87 DAS tronc (W/kg)¤0,98 DAS Membres (W/kg)¤1,46 DAS texte réglementaire¤Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques à puissance maximale de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres Texte réglementaire reconditionné¤DEFINITION GRADE A+ : Coque : aucune rayure ou impact. Ecran : aucune rayure ou impact. Livré avec accessoires neufs compatibles (câble, chargeur, écouteurs neufs). Produit Reconditionné, réinitialisé et testé sur plus de 35 points de contrôle (pièces non certifiées par Apple). Garantie 12 mois valable chez Electro Dépôt (pas en Apple Store). Code article¤956435