Apple Homepod Vs. Homepod Mini: Quelle Enceinte Acheter?

Lors de l’événement Apple en octobre, le HomePod mini était le premier appareil présenté de la soirée. Le petit haut-parleur intelligent étend la série HomePod avec une alternative plus rentable. Ici, vous pouvez découvrir ce que les deux haut-parleurs Apple peuvent faire et pour qui ils conviennent.

Le premier HomePod au design robuste a déjà trois ans. Apple continue de le proposer pour environ 320 euros. Le nouveau HomePod mini est plus abordable. Avec un prix d’un peu moins de 95 euros, il convient à tout le monde et peut-être même à plusieurs exemplaires.

Le HomePod mini est disponible en noir et blanc.

Les similitudes

Ce que les deux HomePod ont en commun, ce sont leurs fonctions de base. Avec le HomePod mini, Apple s’est basé sur l’original en termes de design simple et monochrome, mais a opté pour une forme sphérique. L’assistant vocal Siri est de retour à bord et l’écran tactile sur le dessus est également resté avec le mini. Cela peut être utilisé pour contrôler la musique ou régler le volume.

Les deux haut-parleurs peuvent être utilisés comme haut-parleurs multi-pièces via AirPlay 2. L’utilisation en paire stéréo est également possible, mais uniquement avec deux appareils du même type, un HomePod n’est donc pas compatible avec un HomePod mini. Les deux haut-parleurs sont également adaptés pour contrôler la maison intelligente via Apple HomeKit et une fonction d’interphone sera également ajoutée cette année, selon Apple. Avec lui, une diffusion peut être lancée sur tous les appareils Apple ainsi que sur les HomePod, par exemple pour appeler tous les membres de la famille à dîner.

Les différences

En ce qui concerne les fonctionnalités des deux appareils, Apple a fait de son mieux pour donner au HomePod mini tout ce qui est important. Cependant, en raison de sa petite taille, le mini haut-parleur manque encore de quelques haut-parleurs. Un woofer et un anneau de sept tweeters sont intégrés au grand HomePod. Apple n’emballe qu’un pilote à bande passante complète et deux woofers passifs dans le petit modèle. L’audio informatique, c’est-à-dire l’optimisation logicielle du son, garantit que le HomePod mini doit également obtenir un son puissant.

Cependant, la version mini n’a pas de « conscience spatiale » comme le HomePod. L’original aligne automatiquement son son sur sa position dans une pièce. Cependant, le HomePod Mini peut détecter d’autres appareils Apple tels qu’un iPhone ou un autre HomePod mini. En utilisant la technologie dite de thread, il construit un réseau maillé avec d’autres appareils domestiques intelligents Thread. Il s’intègre donc mieux dans la Smart Home que le grand HomePod.

Le HomePod d’Apple est gros et lourd.

Les deux enceintes diffèrent également en termes de poids et de taille. Le grand modèle pèse 2,5 kilogrammes, tandis que le petit ne pèse que 345 grammes. Elle ne mesure également que 84,3 millimètres de haut – la première génération de 2017 mesure cependant 172 millimètres.

Quel HomePod convient à qui?

Dans l’ensemble, Apple indique clairement que les deux appareils diffèrent dans leur utilisation prévue. Le HomePod est un haut-parleur haut de gamme complet avec une excellente qualité sonore, tandis que le HomePod mini est plus polyvalent et convivial.

HomePod HomePod mini + Adaptation sonore à la pièce

+ Cinéma maison avec Apple TV 4K

+ Woofer haute excursion avec sept tweeters – Driver avec deux woofers passifs

– Audio informatique

– Technologie de filetage avec réseau maillé

Cela se reflète dans le prix plus abordable du HomePod mini. C’est un haut-parleur avec un assistant vocal qui peut être facilement intégré dans la maison intelligente et peut également être utilisé comme système de son stéréo. Il est destiné aux zones comme les couloirs ou les cuisines, tandis que le HomePod de première génération est mieux adapté aux grandes pièces. Par exemple, pour le salon, où le contenu audio est consommé plus régulièrement. Avec un son dirigé et la conscience spatiale du HomePod, il est bon comme système audio pour la télévision ou le système.

Ceux qui préfèrent utiliser le haut-parleur intelligent pour Siri et faire de la luge musicale semblent bien servis avec le HomePod mini. Le prix bas, en particulier, en fait un appareil polyvalent absolu et invite également les utilisateurs à équiper l’appartement de plusieurs minis HomePod.