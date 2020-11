Apple Homepod Comme Interphone: Voici Comment Fonctionne L'interphone

En collaboration avec le HomePod mini, Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Intercom en octobre 2020, qui fonctionne comme un interphone entre différents appareils. Nous expliquons comment vous pouvez utiliser la fonction.

Qu’est-ce que l’interphone?

Avec la nouvelle fonction d’interphone, vous pouvez transformer le HomePod et le HomePod mini en interphone. L’interphone permet à plusieurs haut-parleurs d’un foyer de communiquer entre eux – ou avec d’autres appareils Apple tels que l’iPhone et l’Apple Watch. Le haut-parleur intelligent fonctionne comme un talkie-walkie, qui peut être utilisé pour envoyer des messages vocaux directs aux personnes dans d’autres pièces. Si vous le souhaitez, ces messages peuvent également être affichés sous forme de texte sur le smartphone ou la smartwatch.

Quels appareils sont pris en charge?

L’interphone peut être utilisé avec les appareils Apple suivants:

HomePod et HomePod mini avec logiciel HomePod 14.2

iPhone, iPad et iPad touch compatibles avec iOS 14.2

Montres Apple compatibles avec watchOS 7.1

Apple CarPlay

Écouteurs AirPods et Beats connectés à un iPhone, iPad ou Apple Watch

Comment est configuré l’interphone?

Pour configurer Intercom, vous devez d’abord mettre à jour tous les appareils avec la dernière version du logiciel. Après la mise à jour, l’interphone sera automatiquement mis en marche.

Pour contrôler le moment où votre appareil reçoit des notifications d’interphone, sélectionnez les membres du foyer qui ont accès à la fonction et les enceintes HomePod doivent utiliser l’interphone:

Ouvrez l’app Maison sur l’iPhone, l’iPad ou l’iPod touch. Appuyez sur Accueil> Paramètres de la maison. Appuyez sur « Interphone ». Sélectionnez les paramètres d’interphone appropriés. Appuyez ensuite sur « Retour> Terminé ».

A lire : Galaxy S21 Ultra: nouvelle note sur le S Pen Avec l’application Home, vous pouvez définir qui a accès à Intercom.

Envoyer et répondre aux messages intercom

L’envoi d’un message d’interphone fonctionne via l’application Home ou via la commande vocale Siri. Le message est ensuite envoyé à chaque haut-parleur HomePod de la maison et à tout appareil sur lequel la messagerie intercom est activée.

Envoyer un message d’interphone avec Siri

Pour envoyer un message d’interphone via Siri, il vous suffit d’inclure le mot «interphone» dans la commande vocale. L’envoi vers des pièces ou des zones spécifiques est également possible. Cela peut ressembler à ceci, par exemple:

« Hey Siri, Intercom, ‘Il est temps de se réveiller.' »

« Hey Siri, demande à tout le monde, ‘Le chien a-t-il été nourri?' »

« Hey Siri, annonce à l’étage, ‘Le film commence.' »

« Hé Siri, demande à la cuisine, ‘Qu’est-ce qu’il y a pour le petit déjeuner?' »

Envoyer un message d’interphone via l’application domestique

Ouvrez l’app Maison sur l’iPhone, l’iPad ou l’iPod touch. Dans l’onglet Accueil, appuyez sur l’icône de message vocal dans le coin supérieur droit de l’écran. Dites le message d’interphone. Exemple: «Dites à tout le monde que nos voisins viennent». Pour envoyer un message à un HomePod dans une pièce ou une zone spécifique, dites quelque chose comme « Demandez ci-dessous, » Est-ce que quelqu’un a vu mes clés? « » Lorsque vous avez terminé l’enregistrement, appuyez sur Terminé.

Répondre au message de l’interphone

Une fois que le HomePod ou un autre appareil Apple reçoit un message d’interphone, vous pouvez y répondre. Si le message a été partagé avec toute la maison, votre réponse sera également renvoyée à chaque HomePod et appareil dont la messagerie est activée dans la maison. Si le message n’a été envoyé que dans votre chambre, votre réponse ne sera envoyée qu’au HomePod ou à l’appareil d’où provient le message d’origine.

Par exemple, vous pouvez répondre: