Apple, Google déplacent Parler faute de modération; L’application attire les partisans de Trump après la répression de Twitter

Le New York Times10 janv.2021 12:25:21 IST

Parler, un réseau social qui se présente comme une alternative «libre d’expression» à Twitter et Facebook, souffre d’un coup de fouet.

Au cours des derniers mois, Parler est devenue l’une des applications à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Des millions de partisans du président Donald Trump s’y sont rassemblés alors que Facebook et Twitter réprimaient de plus en plus les publications qui diffusaient de la désinformation et incitaient à la violence, notamment en muselant Trump en supprimant ses comptes la semaine dernière. Samedi matin, Apple a classé Parler comme l’application gratuite n ° 1 pour ses iPhones.

Mais quelques heures plus tard, Apple a annoncé avoir supprimé Parler de son App Store. Google avait fait une démarche similaire un jour plus tôt. Les deux sociétés ont déclaré que Parler n’avait pas suffisamment surveillé la conversation sur son application, autorisant trop de publications encourageant la violence et le crime.

« Nous avons toujours soutenu divers points de vue représentés sur l’App Store, mais il n’y a pas de place sur notre plateforme pour les menaces de violence et d’activités illégales », a déclaré Apple dans un communiqué samedi soir. «Parler n’a pas pris de mesures adéquates pour lutter contre la prolifération de ces menaces pour la sécurité des personnes.»

Les doubles suppressions ont été un coup dur pour Parler, limitant fortement sa capacité à trouver de nouveaux utilisateurs et remettant en question son avenir, tout comme il semblait sur le point de capitaliser sur la colère croissante contre la Silicon Valley dans les cercles conservateurs. Avec Trump désormais interdit sur Twitter et Facebook, Parler avait été un choix logique pour devenir son prochain mégaphone.

«C’est très énorme», a déclaré Amy Peikoff, chef de la politique de Parler. Fox News vendredi, lorsque Apple a menacé de supprimer l’application pour la première fois. Sans accès à l’App Store, elle a dit: «Nous sommes toasts».

John Matze, PDG de Parler, a déclaré dans un message texte tôt samedi que Twitter avait récemment promu l’expression «Hang Mike Pence» comme un sujet tendance. (La majorité de la discussion sur Twitter portait sur les émeutiers scandant la phrase à propos du vice-président mercredi.) «Je n’ai vu aucune preuve qu’Apple les poursuit», a déclaré Matze. «Cela semble être un double standard injuste, car tous les autres sites de médias sociaux ont les mêmes problèmes, sans doute à une échelle pire.» Il a ajouté: «Mais nous prenons cela très au sérieux.»

Quant à l’action de Google, Matze a déclaré dans un communiqué que Parler en avait entendu parler pour la première fois «dans la presse».

Les mesures prises par Apple et Google contre Parler faisaient partie d’une répression plus large des entreprises technologiques contre Trump et certains de ses partisans les plus extrêmes après l’émeute meurtrière de mercredi à Washington. Mais contrairement à Twitter et Facebook, qui prennent des décisions sur le contenu qui apparaît sur leurs propres sites, Apple et Google ont pesé sur le fonctionnement des autres entreprises.

Apple et Google créent les systèmes d’exploitation qui supportent presque tous les smartphones du monde. Maintenant que les deux entreprises ont clairement indiqué qu’elles prendraient des mesures contre les applications qui ne contrôlent pas suffisamment ce que leurs utilisateurs publient, cela pourrait avoir des effets secondaires importants.

Plusieurs parvenus ont courtisé les partisans de Trump avec des promesses de réseaux sociaux «impartiaux» et de «liberté d’expression», qui se sont avérés être, en fait, des places numériques gratuites où les utilisateurs n’ont guère à craindre d’être bannis pour avoir diffusé des théories du complot. , faire des menaces ou publier des propos haineux. L’application plus stricte d’Apple et de Google pourrait empêcher ces applications de devenir des alternatives réalistes aux réseaux sociaux traditionnels. Ils sont désormais confrontés au choix soit d’intensifier leur contrôle des messages – ce qui réduit leur caractéristique principale dans le processus – soit de perdre leur capacité à atteindre un large public.

Cela peut renforcer la primauté des opérateurs historiques des médias sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Cela donne également plus de force aux décisions de ces entreprises. S’ils interdisent un expert pour avoir enfreint ses règles, cette personne n’aura pas d’alternative solide.

Les mesures d’Apple et de Google pourraient également inciter d’autres applications à renforcer leur application.

DLive, un site de diffusion en direct que les émeutiers qui ont pris d’assaut le Capitole a utilisé pour diffuser le moment, a déclaré vendredi qu’il avait suspendu indéfiniment sept chaînes et supprimé définitivement plus de 100 émissions précédentes de la foule. Il a ajouté que les «citrons», une monnaie DLive qui peut être convertie en argent réel, envoyés aux canaux suspendus seraient remboursés aux donateurs dans les prochains jours.

D’autres plateformes qui hébergent des publications d’influenceurs de droite, notamment CloutHub et MyMilitia – un forum pour les milices – ont récemment ajusté leurs conditions de service pour interdire les menaces de violence.

DLive a également subi des pressions de Tipalti, une société de paiement qui l’aide à fonctionner. Tipalti a déclaré dans un communiqué avoir suspendu son service jusqu’à ce que DLive supprime les comptes qui avaient diffusé les émeutes mercredi.

Ces sociétés tierces qui aident les applications et les sites Web à fonctionner, des processeurs de paiement aux fournisseurs de technologie cloud en passant par les entreprises de cybersécurité, ont également utilisé leurs positions pour influencer la manière dont leurs clients gèrent les activités extrémistes ou criminelles. En 2019, Cloudflare, une entreprise qui protège les sites des cyberattaques, a effectivement livré le glas à 8chan, un babillard en ligne anonyme qui hébergeait le manifeste d’un tireur de masse, en mettant fin à ses protections pour le site.

Amazon aide Parler à fonctionner en hébergeant son trafic Web sur ses serveurs, selon un groupe d’employés d’Amazon. Ces employés et au moins un membre du Congrès ont appelé Amazon à couper Parler de ce service, ce qui pourrait menacer sa capacité à survivre. Amazon n’a pas répondu à une demande de commentaire.

L’action d’Apple est plus un problème pour Parler que pour Google, car Apple exige que toutes les applications iPhone passent par son App Store. Google a supprimé Parler de son magasin d’applications Android phare, mais il permet également de télécharger des applications ailleurs, ce qui signifie que les utilisateurs d’Android peuvent toujours trouver l’application Parler, avec un peu plus de travail. Parler est également toujours disponible via les navigateurs Web sur les téléphones et les ordinateurs.

Avant de bloquer Parler samedi, Apple avait donné à l’entreprise 24 heures pour améliorer sa modération afin d’éviter le retrait de l’App Store. Au cours de cette période, il est apparu que Parler avait tenté de supprimer certains messages qui semblaient appeler à la violence.

Par exemple, L Lin Wood, un avocat qui avait intenté une action en justice pour annuler la défaite électorale de Trump, a publié jeudi matin sur Parler: «Préparez le peloton d’exécution. Pence passe en PREMIER. » Le message a été vu au moins 788 000 fois, selon une capture d’écran sur Internet Archive. Samedi matin, le message avait été supprimé.

Dans un SMS, Matze a déclaré que le message avait été supprimé «conformément aux conditions de service de Parler et aux règles contre l’incitation à la violence». Il a dit qu’il n’était pas sûr si Apple savait que Parler avait supprimé le message.

Dans un avis adressé samedi à Parler, Apple a déclaré qu’il avait «continué à trouver des menaces directes de violence et des appels à inciter à l’action sans loi» sur l’application. Apple a déclaré à la société que son application ne serait pas autorisée sur l’App Store tant que « vous n’auriez pas démontré votre capacité à modérer et filtrer efficacement le contenu dangereux et préjudiciable de votre service ».

Dans une interview, Jeffrey Wernick, directeur de l’exploitation de Parler, a blâmé «une culture d’annulation chez Apple» pour les perspectives d’obscurcissement de son entreprise. Il a déclaré qu’il conseillerait aux autres plates-formes de ne pas essayer de rivaliser sur l’App Store d’Apple. «Parce que si vous collectez des fonds et attirez des investisseurs et que vous finissez comme Parler, à quoi ça sert?» il a dit.

Jack Nicas et Davey Alba vers 2021 The New York Times Company

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂