Apple Glass: le brevet indique la fonctionnalité Hollywood

Quelles fonctionnalités Apple Glass vous offrira-t-elle qui ne sont pas déjà connues de Google Glass? Selon les rumeurs, Apple prévoit des lunettes AR pour son discours sur l’iPhone 12 en septembre 2020 sous le nom de «One More Thing». Maintenant, des détails sur une fonctionnalité possible ont émergé.

Selon PhoneArena, vous pouvez utiliser Apple Glass pour donner à la personne debout devant vous n’importe quel arrière-plan. La technique est similaire à ce que l’on appelle «écran vert» dans le cinéma et la télévision. Là, le fond vert est remplacé par n’importe quel décor. La différence avec les lunettes virtuelles d’Apple, cependant, est qu’elles vous font croire que vous êtes vous-même dans cette scène.

Comme pour le zoom – mais en 3D

Une technologie similaire existe déjà pour des outils comme Zoom, qui mettent à disposition des salles de conférence virtuelles. Là, cependant, l’objet est généralement dans un état calme à un endroit, c’est pourquoi un système 2D est suffisant. Apple Glass, d’autre part, devrait également pouvoir projeter un nouveau fond pour des objets en mouvement, pour lesquels un système 3D est nécessaire.

Selon la description du brevet, Apple Glass pourrait également produire une sorte de “réalité mixte”: par exemple, des objets réels avec n’importe quel arrière-plan sont mélangés. Le casque doit être capable de mesurer l’environnement de couleur de l’objet ou des objets. Le contenu ajouté provient alors soit des lunettes virtuelles elles-mêmes, soit d’un ordinateur connecté, tel qu’un iPhone. En fait, une énorme puissance de calcul sera probablement nécessaire pour donner aux objets en mouvement un nouveau fond en temps réel. Alors peut-être que l’A14 de l’iPhone 12 est nécessaire.

Verre Apple à faible latence

La soi-disant latence est importante pour la technologie. Il s’agit du délai entre la cause et l’effet, c’est-à-dire l’événement lui-même et sa représentation dans le casque. Une faible latence est particulièrement importante pour que les utilisateurs d’Apple Glass ne tombent pas malades – comme le mal des transports dans les casques comme PlayStation VR.

On dit depuis longtemps qu’Apple travaille sur un casque AR qui sera similaire à Google Glass. A terme, de telles lunettes pourraient même remplacer l’iPhone. Lors de l’événement de début septembre, où l’iPhone 12 est la star, Apple Glass est susceptible d’être le “One More Thing”. Reste à voir si l’enthousiasme du public correspondra à celui de la première présentation iPhone.