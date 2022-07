Apple fait appel à l’ancien manager de Lamborghini pour la conception de la voiture électrique

Apple renforce son équipe pour le projet de voiture électrique autonome avec un autre vétéran de l’automobile. La société a signé l’ancien directeur de Lamborghini, Luigi Taraborelli. Taraborelli a travaillé pour le constructeur automobile italien pendant 20 ans et a participé au développement des modèles Urus, Huracan et Aventador, entre autres.

Comme le rapporte Macrumors, la technologie des châssis et de la dynamique des véhicules, y compris la recherche et le développement, fait partie des domaines de responsabilité de Taraborelli. Plus précisément, il a soutenu le développement de la Composants de suspension, jantes et pneus, systèmes de direction et de freinage, systèmes d’échappement, systèmes de carburant, technologies d’assistance à la conduite et plus encore. On ne sait pas quelles tâches il assumera dans le développement des véhicules d’Apple. Jusqu’à présent, Apple n’a pas officiellement confirmé le nouvel ajout à l’équipe.

Apple a déjà sous contrat des centaines d’ingénieurs de constructeurs automobiles renommés

Taraborelli est un renfort bienvenu pour Apple dans le développement de sa propre voiture électrique. Mais même avant le nouvel ajout, l’équipe d’ingénierie était impressionnante, comme le rapporte Bloomberg. Plus tôt cette année, un ingénieur Ford avec 31 ans d’expérience s’est joint à l’équipe pour superviser la sécurité des véhicules. Apple a réussi à convaincre Ulrich Kranz, l’ancien chef de la division des voitures électriques de BMW, l’année dernière. Avant cela, Apple a attiré Stuart Bowers, l’ancien patron du pilote automatique de Tesla, qui supervise l’espace de conduite autonome, dans l’entreprise.

Selon Bloomberg, des centaines d’anciens ingénieurs de constructeurs automobiles renommés travaillent déjà pour Apple. Il s’agit notamment d’anciens employés de Tesla, Rivian Automotive, Waymo (Alphabet), Volvo et Mercedes-Benz. Les concepteurs de véhicules de Tesla, McLaren, Porsche et Aston Martin seront également à bord.

La voiture électrique autonome devrait être présentée dès 2025

La présentation de la voiture électrique est prévue pour 2025, rapporte Bloomberg. Le véhicule offrira un intérieur de type berline et sera entièrement autonome. Il ne devrait y avoir ni volant ni pédales. Des experts de l’industrie automobile, mais aussi certains employés d’Apple, doutent actuellement qu’Apple soit en mesure de présenter un véhicule présentable d’ici 2025.