Apple et Samsung raflent les bénéfices, d’autres se disputent les restes

in

Le marché mobile en termes de parts suit un modèle similaire à ce que nous avons vu au cours des trimestres précédents, mais lorsque nous examinons les avantages par marque, les données changent beaucoup.

Samsung et Apple sont ceux qui en tirent le plus d’avantages.

rejoindre la conversation

Nous savons déjà que le marché mobile n’est pas à son meilleur. Les ventes ont récemment atteint leurs pires valeurs depuis 2013, tandis que Samsung a perdu puis repris sa domination sur le marché mondial, mais a continué de baisser. Pour l’instant, seul Apple a été épargné de brûler dans un marché à la situation difficile.

Mais le pire, comme indiqué dans un rapport publié par Counterpoint Research, Le reste des fabricants le prennent. Les deux plus grands noms de toute l’industrie, malgré les problèmes de marché, continuent de dominer d’une main de fer. Les autres se disputent les restes.

Voici à quoi ressemble le marché après le premier trimestre 2023

Les données du premier trimestre 2023 montrent que Samsung domine le marché du mobile avec une part de 22%, tandis qu’Apple reste à la deuxième place sur leurs talons. Ceux de Cupertino détiennent actuellement 21% de part de marché. La troisième marque en lice, Xiaomi, est assez éloignée de ces deux-là avec 11 % du total.

Xiaomi est suivi par OPPO avec 10%, tandis qu’il reste 7% pour la cinquième position de vivo. Jusqu’à présent, tout est plus ou moins normal, cela ne diffère pas beaucoup de ce que nous avons vu les mois précédents. La chose intéressante vient quand nous regardons quels fabricants gagnent le plus d’argent.

Un rapport Counterpoint révèle qu’Apple et Samsung ils prennent 96% des bénéfices du marché mondial, Apple représentant 80 % de tout ce chiffre. Et malgré le fait que le reste des constructeurs tentent de rivaliser avec les deux géants, leurs efforts ne servent pas à garder plus que des miettes.

Ces efforts portent également sur une forte hausse des prix. En prenant Xiaomi comme exemple, le Xiaomi 13 Pro coûte plus de 1 300 euros, alors que lorsque le Xiaomi 13 Ultra sera enfin mis en vente, il devrait dépasser ce chiffre de beaucoup. Il y a même des téléphones de la gamme Redmi qui sont déjà vendus à plus de 500 euros.

Enfin, il semble que le marché haut de gamme continue de croître à un bon rythme selon les tendances actuelles. Cela nous aidera également à voir de plus en plus de téléphones premium chers, selon les analystes.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?