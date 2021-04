Apple et packaging: la même puce M1 régit déjà les Mac mini, iPad Pro, MacBook Air, MacBook Pro et iMac

Ce sont cinq machines différentes, mais en réalité ce sont les mêmes. Si vous consultez les spécifications de chacun d’entre eux, vous verrez comment le Mac mini, l’iPad Pro, le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et le nouvel iMac partagent exactement les mêmes spécifications de base: une puce M1, 8 (ou 16) Go de RAM et 256 Go (pouvant atteindre 2 To) de SSD.

Ces cinq machines sont le même ordinateur, et la seule chose qui change, c’est l’emballage et, dans le cas de l’iPad Pro, le système d’exploitation qui le régit. La segmentation qu’Apple soulève est unique, et il reste maintenant à voir où cette puce M1 qui a définitivement quitté l’alliance avec Intel.

Bien que le singe s’habille en soie, avec le M1 il reste

La puce M1 qui a fait ses débuts sur les Mac mini, MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces conquiert tout, et maintenant il a sauté dans deux des nouveaux segments de marché qu’Apple attaque depuis des années.

La surprise n’est pas tant celle du nouvel iMac 24 pouces coloré qu’il semblait évident qu’ils allaient adopter ces puces, mais celui de l’iPad Pro, qui converge avec les formats traditionnels et maintenant ils ajoutent à cette fiche technique commune.

Si vous regardez, la puce M1 d’Apple rejoint des options telles que 8 Go de RAM et 256 Go de SSD pour la configuration de base de (sauf pour l’iPad Pro, avec une version 128 Go de SSD, mais ici nous indiquons la version 256 Go):

Mac mini (799 euros)

(799 euros) Macbook Air (1 129 euros)

(1 129 euros) MacBook Pro 13 pouces (1 449 euros)

(1 449 euros) IMac 24 pouces (1 449 euros)

(1 449 euros) iPad Pro (989 euros)

Ce que nous avons ici, c’est le même ordinateur avec un emballage différent. D’un « miniPC » à deux ordinateurs portables, un ordinateur de bureau tout-en-un et, bien sûr, la tablette.

Au-delà des plaintes sur les limites théoriques de ces ordinateurs (8 Go de RAM et surtout 256 Go de SSD semblent une petite chose pour ces prix) et ses options d’expansion nulles De la part de l’utilisateur (ce qui est vraiment terrible et qui oblige à payer des prix scandaleux pour les extensions d’usine dans les deux sections), la proposition d’Apple est certainement frappante.

Le M1 conquiert progressivement tout le catalogue des ordinateurs Apple.

Bien sûr: il semble peu probable que nous voyions le M1 sur un iPhone: les restrictions sont importantes sur des problèmes tels que la batterie et la puce A14, qui est très similaire, répond très bien à ces restrictions. Et pourtant, on n’a peut-être pas à écarter cette possibilité, notamment au vu de la consommation et de l’efficacité étonnante d’une puce qui peut être transformée et adaptée à l’iPhone s’il le souhaite sans problèmes apparents.

La polyvalence de la puce M1 est désormais incontestable, et il n’est guère surprenant qu’elle finisse par atteindre une grande partie de la gamme matérielle d’Apple. La chose intéressante est imaginer de nouveaux formats où la puce M1 peut avoir un sens.

Hier, par exemple, nous avons vu comment l’Apple TV 4K a fait le saut vers les processeurs A12 Bionic (qui ont fait leurs débuts dans les iPhone Xs et Xs Max de 2018) et peut-être quelqu’un a été laissé avec le désir pour voir comment ceux de Cupertino ont également mis la M1 ici. Ils ne l’ont pas fait hier, mais il ne semble pas déraisonnable de penser qu’ils le feront à l’avenir.

Il en va de même avec d’autres formats que promet le M1 efficace, et qui pourraient peut-être donner naissance à de nouveaux produits matériels: certains d’entre eux, comme je l’ai mentionné dans mon autre coin d’Internet, ils sont peut-être une console (maintenant que Stadia, xCloud ou Luna commencent à fonctionner dans Safari ou Chrome), mais aussi un dongle HDMI Style Chromecast avec Google TV.

Bien sûr, cette puce M1 donne également lieu à une réflexion sur une édition spécifique de ce développement pour ces futures lunettes de réalité virtuelle et augmentée que nous savons qu’Apple est en train de développer et que nous espérons voir dans sa première itération en 2022.

L’unification matérielle est presque terminée: qu’en est-il de l’unification de macOS et iOS / iPadOS?

La grande différence dans ce dernier cas c’est dans votre concentration et votre écran tactile, ce qui rend le système d’exploitation, bien sûr, iPad OS. Dans le reste des équipements mentionnés, nous trouvons cette nouvelle version de macOS Big Sur qui se distingue notamment par le support natif des applications iOS, et qui génère une nouvelle question.





IOS et iPadOS convergeront-ils avec macOS? Cette fusion dure depuis des années dans la pratique. L’iosification de macOS et la macosification d’iOS et d’iPadOS sont évidentes dans diverses sections (telles que la prise en charge de la souris), et il semble que la dernière étape consistait à réaliser que macOS avait un support tactile.

Cela ne semble pas être une idée folle et cela unifierait certainement tous ces formats, mais Il semble que pour le moment, Apple préfère continuer à se séparer les appareils de son catalogue que nous pouvons toucher et ceux que nous devons contrôler avec le clavier et la souris.

La vérité est que cette convergence du matériel et des logiciels semble probable et donnerait lieu à des approches telles que celles déjà utilisées par certains fabricants de mobiles basés sur Android et que transformez votre mobile en PC.

Samsung DeX, Huawei et son mode bureau ou Motorola avec son nouveau ‘Ready For’ vous permettent de transformer votre mobile en PC de bureau, et ici il ne semble pas difficile d’imaginer qu’un iPhone puisse faire de même et connecté à un moniteur, un clavier et une souris ont donné la possibilité de travailler avec lui d’une manière vraiment puissante.

Et ceci, messieurs, n’est que le début

Apple sait très bien rationner ses ressources. Ce n’est pas exactement une entreprise réputée pour faire d’énormes sauts entre la génération et la génération d’appareils, et vos améliorations itératives sont généralement très mesurées (pour ne pas les appeler racanas).





La vérité est que l’entreprise presser vos solutions à l’extrême Et il l’a montré avec un M1 qui semble désormais suffisant pour pas moins de cinq formats de machines très différents qui avaient auparavant des spécifications matérielles très différentes.

Cela crée certains doutes: on s’attendrait à (assez) moins de puissance du MacBook Air que du MacBook Pro ou bien sûr de l’iMac, mais au final ils seront tous plus ou moins équivalents en performances. Le nouvel iMac 24 pouces était précisément candidats parfaits pour une version plus puissante du M1, mais pour l’instant nous devrons nous contenter de ces modèles.

Voici une réflexion claire que nous avons déjà faite dans le passé: la puce M1 est la première de toute cette nouvelle race appelée Apple Silicon. Non seulement cela: c’est probablement aussi la pire et la plus lente des puces qu’Apple lancera dans cette nouvelle étape, et en tenant compte de ce qu’ils réalisent actuellement, cela nous fait réfléchir aux possibilités d’une puce qui a beaucoup de marge de manœuvre pour augmenter ses avantages.





On parle depuis des semaines de ses successeurs immédiats, un hypothétique M1X / M1S et un M2 qui arriverait avec jusqu’à 16 cœurs hautes performances (pour les quatre actuels) et même 32 cœurs hautes performances plus tard. Le GPU gagnerait également beaucoup d’entiers dans ce futur, passant de 8 cœurs aujourd’hui à 64 voire 128 cœurs dans le futur.

Il est probable que nous prendrons un certain temps pour voir ces puces: avant il semble probable qu’Apple les publiera M2 théorique avec 16 cœurs hautes performances pour votre MacBook Pro, iPad Pro ou même votre futur Mac Pro: ce sera alors quand on verra probablement cette différenciation entre deux (ou plus) gammes de solutions de la famille Apple Silicon destinées à différents types d’utilisateurs (et à des budgets différents).

Ceci, nous insistons, c’est juste le début.