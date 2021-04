Apple et les véhicules autonomes vont de pair, indique le chef d’entreprise Tim Cook

06 avril 2021 09:52:19 IST

Le chef d’Apple, Tim Cook, a décrit les voitures autonomes comme un match idéal pour le géant de la technologie lors d’une interview publiée lundi par le New York Times. Parler d’un véhicule autonome portant la marque Apple fait depuis longtemps partie des rumeurs autour du fabricant d’iPhone, qui est resté discret sur ses projets pour le marché. « Une voiture autonome est un robot et il y a donc beaucoup de choses que vous pouvez faire avec l’autonomie; nous verrons ce que fait Apple », a déclaré Cook lors d’un podcast Sway avec Kara Swisher.

«Nous aimons intégrer du matériel, des logiciels et des services, et trouver les points d’intersection de ceux-ci parce que nous pensons que c’est là que la magie opère.»

Cook a laissé entendre qu’une option pourrait être pour Apple de créer une plate-forme technologique de conduite autonome utilisée par les constructeurs automobiles.

Il a exprimé son admiration pour le constructeur de voitures électriques Tesla, qui fait partie des entreprises développant des capacités de conduite autonome dans les véhicules.

« Tesla a fait un travail incroyable non seulement en établissant la tête, mais en gardant la tête pendant une si longue période de temps dans l’espace des véhicules électriques », a déclaré Cook.

Le constructeur automobile japonais Nissan et la société sud-coréenne Hyundai ont démenti en février les informations faisant état d’alliances potentielles avec Apple sur les voitures autonomes.

Le projet Titan d’Apple est consacré aux véhicules électriques autonomes et est en préparation depuis plusieurs années – mais les détails de l’entreprise ont été gardés secrets.

Apple a révélé pour la première fois ses aspirations technologiques en matière de conduite autonome en 2016 et Cook a depuis déclaré qu’il considérait les systèmes de conduite autonome comme une «technologie de base» pour l’avenir.

L’interview avec Cook a abordé un éventail de sujets d’actualité, y compris les affrontements qu’Apple a avec Facebook et le fabricant de jeux vidéo Fortnite Epic au sujet de son contrôle strict de l’App Store.

Les régulateurs américains cherchent à savoir si le contrôle par Apple de l’App Store, où il reçoit une commission sur les transactions, est un abus de pouvoir puisque le magasin est le seul lieu de diffusion de contenu numérique pour ses appareils mobiles.

Apple a fermement défendu son contrôle de l’App Store comme un élément essentiel de la protection des utilisateurs contre les pirates, l’espionnage et d’autres dangers.

« Je pense qu’il est difficile de dire que l’App Store n’est pas un miracle économique », a déclaré Cook.

« Apple a aidé à bâtir une économie qui représente plus d’un demi-billion de dollars par an, et en prend une toute petite partie pour l’innovation qu’elle a déclenchée et les frais de gestion du magasin. »

