Apple et Hyundai se rapprochent de la collaboration pour créer une voiture électrique: l’accord aura lieu en mars de cette année selon un rapport

C’était la semaine dernière quand nous avons entendu parler d’un collaboration possible entre Hyundai et Apple pour développer la voiture rumeur de la marque californienne. Les choses ne semblaient cependant pas aller de l’avant. Maintenant, de nouveaux rapports suggèrent qu’il y aura un accord massif et qu’il y a des dates clés.





Selon les rapports de Korea IT News et ., les deux sociétés prévoient de conclure un accord pour le développement de véhicules autonomes. est l’accord serait prévu pour mars 2021 avec l’idée de démarrer la production des voitures aux États-Unis d’ici 2024.

Le rapport intervient juste après que les premiers détails sur la question ont été révélés vendredi dernier. Cela a fait monter en flèche les actions de Hyundai en bourse au cours des heures suivantes avec une croissance pouvant atteindre 20%. Hyundai a éludé et décliné les rumeurs à l’époque.

Selon le rapport de Korea IT News, la production aura lieu dans une usine Kia Motors (Filiale de Hyundai) en Géorgie, aux États-Unis. Avec l’idée d’avoir une capacité de production d’environ 100 000 véhicules d’ici 2024. L’autre option est la création directe d’une nouvelle usine construite en collaboration par les deux marques.

Le projet (massif) d’une voiture électrique

Pendant des années, l’arrivée d’une voiture Apple a fait l’objet de rumeurs et pendant plus d’années nous en aurons des nouvelles. Cela ne devrait surprendre personne, créez une voiture ce n’est pas quelque chose d’aussi simple qu’un téléphone portable ou un ordinateur. Encore plus s’il s’agit d’être électrique et autonome, avec toute la technologie et les risques que cela comporte car ce ne sont pas des domaines aussi développés.

Tandis que 2024 Cela peut sembler une date éloignée pour la production de la voiture, la vérité est que c’est très proche. À tel point qu’il est même suspect qu’il soit si proche, étant donné que d’autres analystes et rapports s’attendent à l’arrivée de la voiture d’ici la fin de la décennie. Face à toutes les incertitudes, la seule chose qui soit claire est que quelque chose de grand se prépare à Cupertino.

Pendant ce temps, d’autres les grandes entreprises technologiques font progressivement de la place sur le marché des véhicules. Amazon avec Zoox, Tesla étant Tesla ou Google avec Waymo en sont la preuve.

