Apple et Hyundai en planifient une "Version bêta" de la voiture Apple pour 2022

Une « version bêta » de l’Apple Car devrait être achevée dès l’année prochaine – à la suite d’une collaboration entre Hyundai et Apple. La production en série proprement dite devrait alors démarrer aux États-Unis en 2024.

Hyundai et Apple seraient en pourparlers sur un éventuel partenariat pour la construction de voitures électriques autonomes. . a rapporté, citant un rapport de Korea IT News du week-end. Si la coopération se déroule comme prévu en mars 2021, nous pourrions voir une première «version bêta» de l’Apple Car dans l’année à venir. La production de masse pourrait alors démarrer en 2024.

Apple Car doit être produit aux États-Unis

En attendant, Korea IT News a probablement mis à jour le rapport et supprimé les détails. Cependant, l’article original fournissait des informations plus détaillées sur la production de la voiture Apple. En conséquence, Apple et Hyundai produiraient soit la voiture électrique commune dans une usine Kia en Géorgie, aux États-Unis (Kia Motors fait partie du groupe Hyundai). Alternativement, une nouvelle usine pourrait être construite. Jusqu’à 100000 voitures électriques autonomes portant la marque Apple pourraient y être construites en 2024. La capacité de production finale serait de 400 000 véhicules par an. À titre de comparaison: le constructeur de voitures électriques Tesla a déclaré avoir vendu près de 500000 voitures en 2020.

Bien qu’Apple n’ait pas souhaité commenter le rapport jusqu’à présent, Hyundai a seulement indiqué avoir reçu des demandes de plusieurs entreprises pour des collaborations potentielles pour la construction de voitures électriques autonomes. En conséquence, le cours des actions de Hyundai augmente considérablement.

Cependant, les analystes considèrent que la voiture électrique réelle n’est pas pertinente – pour Apple, l’accent est principalement mis sur le logiciel. Hyundai pourrait donc se concentrer sur la production automobile, Apple sur l’expérience embarquée.