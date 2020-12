Apple et Amazon effectuent le passage des puces Intel aux chipsets Arm locaux

Le New York Times02 déc.2020 11:13:56 IST

Pendant près d’une décennie, les partisans de la technologie des puces qui alimentent les téléphones mobiles ont juré de secouer le marché des ordinateurs. Pour la plupart, ils ont fait peu de progrès.

Maintenant, cela semble finalement changer, dans un éventuel transfert de pouvoir sur la direction de l’industrie informatique.

Le changement est impulsé par Apple et Amazon, deux géants de la technologie qui réduisent leur dépendance à la technologie de la puce Intel qui contrôle depuis longtemps la plupart des ordinateurs personnels et des systèmes de serveurs plus importants. Au lieu de cela, les entreprises s’appuient de plus en plus sur des puces locales qui ont été conçues à l’aide d’une technologie qu’Arm, une société britannique, octroie des licences pour les smartphones et d’autres produits de consommation.

Apple a lancé une salve le mois dernier en introduisant des ordinateurs Mac qui, pour la première fois, utilisaient ses propres puces basées sur Arm. En juin, l’entreprise de cloud computing d’Amazon a commencé à commercialiser un nouveau service informatique basé sur ses propres puces basées sur Arm, indiquant aux clients que le service était à la fois plus rapide et moins cher d’un cinquième que ses offres basées sur Intel.

Mardi, Amazon a dévoilé un autre service informatique pour les entreprises basé sur ces mêmes puces. Il a également discuté des gains réalisés par les utilisateurs du service introduit en juin, tels que Snap, fabricant de l’application de messagerie Snapchat. Amazon a ajouté que Twitter prévoyait de commencer à utiliser la technologie dans le cadre d’une relation élargie entre les entreprises.

«Plus le client est grand, plus il est excité», a déclaré Peter DeSantis, qui supervise l’infrastructure informatique d’Amazon Web Services.

Les actions d’Apple et d’Amazon ont des effets d’entraînement sur l’industrie des semi-conducteurs de 400 milliards de dollars. Leurs mouvements suggèrent que les décisions clés en matière de puces peuvent de plus en plus passer des fournisseurs de silicium, où le pouvoir résidait depuis longtemps, aux utilisateurs de puces disposant des ressources nécessaires pour fabriquer leurs propres composants. Pour les utilisateurs d’ordinateurs, les changements peuvent se traduire par plus de choix technologiques, des vitesses de calcul plus rapides et des coûts inférieurs.

«Tout le monde est comme, wow, Apple est totalement dedans; Amazon et d’autres le sont », a déclaré Keith Kressin, vice-président senior de Qualcomm, un grand fournisseur de puces basées sur Arm. «Cela va arriver pour de vrai.»

Intel est devenu une force dominante dans l’informatique dans les années 1990, émergeant comme le plus grand fournisseur de processeurs pour PC et exploitant plus tard sa fabrication à haut volume pour fabriquer des puces à bas prix pour les serveurs. Mais la société n’a pas fabriqué de puces pour smartphones, qui sont devenues extrêmement populaires à partir de 2007.

Entrez Arm. La société âgée de 30 ans, que Nvidia a récemment accepté d’acheter à SoftBank pour 40 milliards de dollars, a livré des puces consommant moins d’énergie que les processeurs Intel. Cette différence – qui signifiait que les téléphones portables pouvaient fonctionner toute la journée avec une charge de batterie, plutôt que quelques heures – a attiré les fabricants de puces pour téléphones mobiles, tels que Qualcomm.

Au cours de la dernière décennie, certains partisans de la technologie Arm ont également commencé à dire que de telles puces pourraient être utilisées au-delà des téléphones mobiles. Des sociétés telles que Broadcom et Qualcomm ont commencé à concevoir des puces basées sur Arm pour les centres de données afin de réduire les factures d’électricité croissantes des processeurs Intel. Ils ont ensuite renoncé aux efforts coûteux, en partie parce que les clients exigeaient une plus grande vitesse de calcul.

Dans les PC, Microsoft a également parlé d’Arm, avec peu de succès. Alors que le géant du logiciel a travaillé avec Qualcomm pour commercialiser une version Arm de Windows et des ordinateurs portables qui utilisent le système d’exploitation, les ventes ont été minimes, en grande partie en raison d’un manque de programmes créés pour les ordinateurs portables, ont déclaré des chercheurs de marché.

Puis vint le mouvement d’Apple. La société, qui avait précédemment conçu des puces basées sur Arm pour téléphones et tablettes, a déclaré en juin qu’elle abandonnerait progressivement les processeurs Intel qu’elle utilise dans ses ordinateurs Mac depuis 2005. Apple a annoncé sa première puce conçue pour le Mac, le M1 , a livré deux fois les performances d’une puce Intel comparable tout en utilisant un quart de la puissance.

«Chaque Mac avec M1 sera transformé en une classe de produit complètement différente», a déclaré Johny Srouji, vice-président senior des technologies matérielles d’Apple, lors de l’événement en ligne du mois dernier pour présenter les nouveaux Mac.

Intel a déclaré que cela ne devrait pas être compté. Il continue de produire des versions plus rapides de ses puces x86, et de nombreux clients ne souhaitent pas réécrire les logiciels qui s’exécutent sur eux.

«Intel s’appuie sur plus de 20 ans de travail sur l’écosystème x86», a déclaré Lisa Spelman, vice-présidente d’entreprise d’Intel. «Nous garantissons la compatibilité des logiciels et des performances élevées, des exigences importantes pour les consommateurs et les clients des centres de données.»

Amazon continue également d’étendre son utilisation des puces Intel pour certains travaux. Il a annoncé mardi un plan pour faire fonctionner des mini-ordinateurs Mac équipés d’Intel dans ses centres de données afin d’aider les programmeurs à développer des logiciels pour les systèmes Apple sans utiliser de matériel Apple.

Mais Arm est de plus en plus compétitif dans l’informatique, a déclaré René Haas, président du principal groupe de produits d’Arm. Il a déclaré qu’Arm avait apporté des changements clés pour améliorer les performances de calcul de chaque cœur de processeur ou des moteurs de calcul individuels disposés sur chaque morceau de silicium.

Les tâches informatiques de type cloud peuvent également mieux exploiter de nombreux cœurs relativement simples et des circuits spéciaux, a déclaré DeSantis d’Amazon. Sa puce basée sur Arm, le Graviton2, a 64 cœurs de ce type, contre jusqu’à 24 cœurs plus puissants sur les puces de serveur Intel, a-t-il déclaré. Cela l’aide à effectuer des tâches informatiques qui sont effectuées simultanément, comme la diffusion de pages Web à différentes personnes.

Ampere, une start-up de puces à Santa Clara, en Californie, a développé une puce de serveur Arm à 80 cœurs et prévoit de sortir une version à 128 cœurs l’année prochaine. Renée James, PDG d’Ampère, a déclaré que ses clients et investisseurs comprenaient le géant du logiciel Oracle, qui prévoit d’offrir un service de cloud computing basé sur les puces d’Ampère.

Arm « est réel avec Amazon », a déclaré James. «Leurs concurrents suivront.»

Gerard Williams III, directeur général de Nuvia, une autre startup promouvant les puces basées sur Arm, a déclaré que les partisans d’Arm avaient également profité du fait qu’Intel avait perdu la tête des innovations de fabrication qui permettent aux puces d’en faire plus à un coût inférieur. Les producteurs de puces tels que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. et Samsung Electronics peuvent désormais intégrer davantage de fonctions sur chaque tranche de silicium, ce qui signifie que les concepteurs de puces Arm qui les utilisent peuvent obtenir des avantages de vitesse.

Le changement se manifeste dans de nombreuses formes de calcul. Dans le domaine des ordinateurs portables, Gartner, la firme de recherche, a prédit que les nouveaux Mac d’Apple et les réponses de ses rivaux porteraient les PC équipés d’Arm à 13,5% du marché d’ici 2024, contre 1,1% cette année.

Les Chromebooks, les ordinateurs portables portables simples et moins chers conçus pour une utilisation sur le Web, adoptent également de plus en plus de puces basées sur Arm. Les ordinateurs portables basés sur Arm et les systèmes associés basés sur le logiciel Chrome de Google ont représenté environ 11% des ventes au troisième trimestre, contre environ 4% un an plus tôt, selon IDC.

Le logiciel reste un point d’interrogation, car la plupart des programmes populaires ont été conçus pour les systèmes Intel. Mais même cela commence à changer, avec des fabricants de logiciels comme Adobe qui prennent en charge les Mac et les ordinateurs portables Windows basés sur Arm. Pour l’instant, Apple et Microsoft s’appuient sur une technologie appelée émulation pour exécuter des programmes existants sur des systèmes basés sur Arm.

Certains clients du service informatique basé sur Arm d’Amazon ont déclaré qu’ils avaient trouvé qu’il était plus rapide et moins cher que d’utiliser un service similaire basé sur les puces d’Intel. Don MacAskill, directeur général de SmugMug, qui exploite son propre site de photos et le plus connu Flickr, a déclaré que les tâches informatiques telles que la recherche de milliards d’images étaient 10 à 20% plus rapides que les services d’Amazon utilisant Intel ou des puces compatibles. Il a également déclaré que SmugMug avait économisé 38% sur les coûts informatiques.

«C’est gros», a-t-il dit, «et je le vois directement sur mes résultats.»

.

