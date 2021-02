Apple est susceptible de remplacer l’iPad Mini par un appareil pliable prenant en charge le stylet: rapport

24 févr.2021 17:07:37 IST

Apple continue de faire les gros titres avec l’iPhone pliable, mais de nouveaux rapports le mettent en perspective avec l’iPad Mini d’entrée de gamme. Selon le MyDrivers rapport, Apple pourrait envisager de remplacer l’iPad Mini par l’iPhone pliable qui prendrait également en charge l’entrée du stylet. Des rapports récents ont souligné la possibilité que l’iPhone pliable d’Apple puisse prendre en charge le stylet, bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agirait de l’Apple Pencil existant ou de quelque chose de nouveau. Le nouvel iPhone pourrait présenter une taille d’affichage comprise entre 7,3 et 7,6 pouces de diagonale avec un rapport hauteur / largeur élevé.

Selon le MyDrivers rapport, le nouvel appareil de pliage Apple pourrait sortir quelque part vers septembre 2022 qui comporterait un facteur de forme à clapet, mais un autre rapport d’EqualOcean suggère que le lancement pourrait être repoussé jusqu’en 2023.

Avec des différences de coût élevées, les spéculations suggèrent qu’Apple pourrait remplacer l’iPad Mini par un iPhone pliable. Il est possible qu’Apple abandonne progressivement l’iPad Mini pour une autre raison dans quelques années, alors que le grand iPad aura la même empreinte que l’actuel iPad Mini de 5e génération.

Selon certaines rumeurs, Apple développerait l’iPhone pliable depuis des années et, compte tenu du premier Galaxy Fold, Samsung a montré à quel point il était difficile de commercialiser et de fabriquer de tels appareils. Bien qu’il y ait eu beaucoup de défauts et d’inconvénients abordés par les clients dans le premier Galaxy Fold, Apple prend généralement son temps pour affiner de nouvelles technologies comme celles-ci, car la société observe et apprend généralement des erreurs des autres OEM avant de publier la nouvelle technologie dans son propres produits.

