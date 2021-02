Apple est proche d’un accord avec Hyundai pour produire ses propres véhicules autonomes: rapport

05 févr.2021 16:57:18 IST

Apple est sur le point de conclure un accord sur la production de ses propres véhicules autonomes en coopération avec le géant sud-coréen Hyundai avec une annonce probable dès ce mois-ci, selon les médias. Un rapport de CNBC La télévision, citant des sources anonymes, a déclaré qu’Apple travaillait avec Hyundai et sa marque Kia pour produire la voiture dans l’État du sud de la Géorgie. Le rapport était le dernier sur le lien possible et les efforts d’Apple pour développer son propre véhicule en utilisant la technologie de conduite autonome qu’il développe depuis plusieurs années.

Un rapport des médias coréens a déclaré qu’Apple était sur le point de faire un investissement de plusieurs milliards de dollars dans Kia dans le cadre de l’accord, qui pourrait être annoncé le 17 février, et que les entreprises prévoyaient de produire 100000 véhicules par an à partir de 2024.

Aucune des deux sociétés n’a commenté les rapports.

CNBC a déclaré que l’accord n’avait pas été finalisé, mais que les entreprises prévoyaient de fabriquer un véhicule électrique autonome de marque Apple dans l’usine d’assemblage de Kia à West Point, en Géorgie.

Le rapport indique qu’Apple souhaitait travailler avec un constructeur automobile établi, prêt à permettre au géant californien de la technologie de contrôler le logiciel et le matériel qui entreront dans le véhicule.

Le mois dernier, les actions de Hyundai ont grimpé en flèche sur les rapports selon lesquels il était en pourparlers avec Apple.

Hyundai a déclaré avoir reçu des demandes de coopération sur les voitures électriques autonomes de diverses entreprises, mais n’a pas confirmé qu’il était en discussion avec Apple.

