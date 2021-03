Apple est prêt à introduire iOS 15: c’est là que la WWDC commence

Utilisateurs d’iPhone et de macOS, et en général fans de produits et services Pomme, ont leurs premières dates encerclées en rouge sur le calendrier de cette année: ils sont les 7, 8, 9, 10 et 11 juin 2021, jours pendant lesquels l’attente aura lieu Conférence WWDC 2021 dédié aux développeurs de l’écosystème mis en place par la maison Cupertino. La prochaine édition de l’événement annuel a été annoncée en ces heures par Apple, qui a également anticipé qu’il sera gratuit et disponible en ligne en streaming pour tous ceux qui veulent le suivre.

Voici le nouveau système d’exploitation iPhone

L’événement est particulièrement pertinent non seulement pour ceux qui travaillent sur des applications et des services pour les produits Apple, mais également pour des utilisateurs particulièrement passionnés. En fait, lors de l’événement, la future version du système d’exploitation iOS pour iPhone est traditionnellement annoncée: cette année, nous parlerons de iOS 15 et les nouvelles qu’il apportera à des millions d’iPhones à travers le monde à partir de la sortie officielle qui aura ensuite lieu simultanément avec la nouvelle version des téléphones – à l’automne. Pour coïncider avec l’événement, une version préliminaire du logiciel est généralement publiée, que les développeurs et les utilisateurs plus audacieux peuvent installer sur leur iPhone pour mettre la main sur l’actualité à l’avance.

Les autres actualités

Au cours de la WWDC, nous parlerons également de tous les autres systèmes d’exploitation qui déplacent les produits Apple – d’iPadOS 15 à macOS 12, en passant par watchOS 8 et tvOS 15. Dans les jours qui suivront la journée inaugurale, des ateliers et sessions techniques seront organisés au cours desquels les ingénieurs du groupe raconteront en détail ce qu’il sera possible de faire sur les appareils grâce à l’actualité à venir, même si l’attention du grand public est précisément dirigée vers la présentation initiale qui sera tenue par le numéro un Tim Cook et les autres visages du groupe.

L’inconnu du spectateur

En particulier, il y a une attente pour toute annonce concernant un éventuel nouveau produit – un visionneuse de réalité augmentée sur lequel on sait qu’Apple travaille depuis un certain temps maintenant. Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles ou de rumeurs confirmant le 7 juin comme date officielle de présentation du gadget, mais l’imagination des observateurs a commencé à courir après l’envoi de l’invitation à l’événement qui se tiendra dans un peu plus de deux mois. . L’image montre le mémoji d’une fille dont les lunettes reflètent les informations et les icônes du Mac devant elle; pour certains, c’est une référence subtile au lancement de lunettes capables au lieu d’afficher ces informations à l’intérieur des verres – mais pour savoir si la thèse sera confirmée, il faudra attendre.

