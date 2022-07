Apple est confronté à des problèmes majeurs de contrôle de la qualité avec les objectifs d’appareil photo de l’iPhone 14, il peut être nécessaire de retarder l’expédition

in

28 juillet 2022 14:11:18 IST

Apple n’est qu’à quelques semaines du dévoilement et du lancement officiels de la série iPhone 14 début septembre de cette année. Plus tôt, nous avions appris que le géant de la technologie basé à Cupertino était confronté à des problèmes avec la production d’iPhone 14 Max principalement due à son écran. Maintenant, un rapport divulgué suggère qu’Apple est également confronté à des problèmes avec les appareils photo qu’ils utiliseront pour la série iPhone 14.

Le célèbre leaker Apple Ming-Chi Kuo a révélé qu’Apple est confronté à des problèmes majeurs de contrôle de la qualité avec les éléments de verre arrière et lentilles pour sa caméra arrière pour l’iPhone 14. Le problème spécifique concerne les «problèmes de qualité du revêtement et des fissures», ce qui signifie essentiellement que certains objectifs de la caméra arrière de l’iPhone 14 développent des fissures sans raison.

En conséquence, Apple pourrait être à la recherche d’un nouveau fournisseur de composants à la suite de ce problème afin d’éviter des difficultés lors des prochaines expéditions de l’appareil. Une société taïwanaise du nom de Genius Electronic Optical fabrique des lunettes pour les appareils photo de l’iPhone depuis toutes ces années.

Cependant, étant donné que Genius rencontre des problèmes de contrôle de la qualité, Apple a manifestement déjà transféré environ 10 millions de commandes de lentilles à Largan Precision, un autre fabricant taïwanais de lentilles optiques, pour éviter les retards d’expédition de l’iPhone 14 puisque la société taïwanaise est capable de combler le déficit d’approvisionnement.

Kuo affirme que Genius devrait être en mesure de résoudre le problème des fissures de revêtement dans les deux mois, et si ce n’est pas le cas, Largan recevra plus de commandes d’Apple pour les lentilles.

Apple est confronté à un certain nombre de défis dans la fabrication de la série iPhone 14. Premièrement, il y avait des problèmes avec la chaîne d’approvisionnement et des pénuries de composants. Ensuite, il y a eu des problèmes avec les modules de RAM qui auraient été présents dans certains des iPhone 14, qui ont été suivis de problèmes avec le panneau d’affichage de l’iPhone 14 Max. Et maintenant, ça.

Apple fera tout ce qui est en son pouvoir pour lancer les appareils selon son calendrier, c’est-à-dire le 6 septembre. Cependant, il est très probable qu’ils doivent limiter le nombre d’unités disponibles à la vente le jour du lancement.

Nous savons qu’ils auront un approvisionnement limité en iPhone 14 Max le jour du lancement de la série iPhone 14, en raison de problèmes avec le panneau. Espérons simplement qu’Apple soit en mesure de régler ses problèmes et ne soit pas obligé de retarder son lancement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂