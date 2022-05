Apple envisage apparemment de lancer un réseau spatial secret pour les iPhones

13 mai 2022 12:04:26 IST

On ne peut nier le fait que le tourisme spatial est à l’horizon. Lorsque le tourisme spatial se généralisera, il y aura un certain nombre de services dont les touristes auront besoin, et la connectivité ou les télécommunications seront un élément majeur. Aussi fascinant et futuriste que cela puisse paraître, il semble qu’Apple y ait pensé il y a des années et qu’il soit prêt à faire le premier pas.

Globalstar, un opérateur de satellite américain a récemment annoncé avoir conclu un accord avec l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde pour construire un nouveau réseau de communication. Ils ont également déclaré que quelques mois seulement avant l’accord, la société leur avait également acheté 13 nouveaux satellites.

Les passionnés de technologie et d’espace en Amérique disent que la société à l’origine de ces achats est Apple, et ils prévoient d’utiliser Globalstar pour fournir une connectivité par satellite à un iPhone qu’ils lanceront à l’avenir. En 2021, Bloomberg avait signalé qu’Apple envisageait d’ajouter des communications par satellite à ses appareils mobiles, les transformant en téléphones satellites. Fondamentalement, Apple veut généraliser les téléphones satellites.

Globalstar détient les droits exclusifs sur les fréquences électromagnétiques réservées à un usage terrestre. Cela signifie qu’au lieu de travailler les fréquences qui sont utilisées dans la couverture cellulaire normale dans les zones peuplées, les fréquences de Globalstar fonctionnent dans les zones où il n’y a pas de couverture cellulaire, car il se connecte directement à un satellite, au lieu de la tour la plus proche.

Bien que le spectre de fréquences sur lequel ils opèrent n’ait pas été en mesure de générer une tonne d’argent pour eux, il est théoriquement très précieux, car il promet la possibilité de relier de manière transparente des téléphones mobiles abordables aux tours cellulaires ainsi qu’aux satellites.

Alors que la plupart des zones peuplées ont une couverture cellulaire fiable, la connectivité par satellite pourrait être utile dans les zones rurales ou lors de voyages dans des endroits éloignés. Les opérateurs de satellites salivent à l’idée d’exploiter le marché beaucoup plus vaste des communications terrestres, et d’autres sociétés, comme AST SpaceMobile et Lynx, travaillent sur leurs propres plans pour connecter les téléphones mobiles ordinaires aux réseaux satellites.

La plupart des clients actuels de Globalstar sont des opérateurs de recherche et de sauvetage, des intervenants aux États-Unis et d’autres personnes qui doivent souvent se rendre dans des zones où il n’y a pas de couverture cellulaire.

Le rapprochement d’Apple avec Globalstar peut fonctionner de deux manières. La première manière dont cela peut être mis en œuvre est que les utilisateurs d’Apple peuvent se connecter directement à un satellite de communication lorsqu’ils se trouvent dans des zones sans couverture cellulaire. Deuxièmement, lorsque le tourisme spatial devient accessible à un grand nombre de personnes, Apple peut tirer parti de sa position de seul fabricant de smartphones capable de fournir une connectivité dans l’espace et sur Terre.

