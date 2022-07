Apple entame l’augmentation drastique des prix des mobiles

Mauvaise affaire : le nouvel iPhone d’Apple pourrait augmenter son prix d’environ 100 euros en raison de l’augmentation des coûts, et nous savons déjà que l’ensemble du marché a tendance à suivre Apple dans toutes ses décisions.

Nous avons déjà dit il y a quelques mois que cette 2022 allait être une mauvaise année pour les smartphones, et la vérité est que avec une inflation au maximum sur pratiquement toute la planète Des nouvelles très négatives pour notre industrie sont déjà anticipées : la première est que des géants comme Samsung envisagent déjà de réduire leur production, alors que Apple gère une hausse de prix très substantielle qui affectera ses nouveaux iPhones pour compenser l’augmentation des coûts de production.

Et alors les téléphones portables n’ont jamais été aussi chers comme maintenant, avec un prix moyen de plus de 300 dollars l’année dernière qui n’est pas négligeable, et qui augmentera sûrement en 2022, même si cela implique une catastrophe dans les chiffres de vente déjà attendus depuis le début de l’année, avec Samsung et Apple justement comme grands bénéficiaires.

Cette fois, ce sont les camarades de GizChina qui se sont fait l’écho d’une histoire qui s’est répandue comme une traînée de poudre dans les médias nord-américains, après Dan Ives, analyste chez Wedbush Securitiesa déclaré au Sun que « une augmentation de prix d’environ 100 dollars est à venir pour l’iPhone 14 » en raison d’une inflation élevée et de coûts de production plus élevés.

Les prix ont augmenté à l’échelle mondiale tout au long de la chaîne d’approvisionnement, et Apple doit répercuter ces coûts sur le consommateur dans ses prochaines versions. Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.

Ce qui est certain, c’est que l’inflation afflige le marché depuis des mois dans pratiquement tous les secteurs, et nous sommes tous plongés dans une mer d’augmentations de prix qui semblent sans fin et qui, sans aucun doute, créeront un mauvais précédent également dans le industrie des smartphonesoù ce qui monte ne redescend généralement pas.

Dans tous les cas, il faut reconnaître que même si le monde commence à traverser la tempête Covid et atténuer les problèmes logistiques et actions à l’échelle mondiale, il y a toujours une pénurie évidente de semi-conducteurs et de puces partout sur la planète, ce qui serait principalement la raison pour Apple de cette augmentation de prix.

Et c’est que, comme nous le dit Dan Ives lui-même, Samsung a suivi d’autres entreprises concurrentes pour augmenter le prix de ses puces de 20%et plusieurs autres entreprises qui fabriquent des composants ont également augmenté leurs prix pour diverses raisons, donc il semble logique qu’Apple veuille répercuter cette augmentation des coûts à ses clients et utilisateurs, réguliers et potentiels.

Le plus inquiétant n’est pas qu’Apple veuille maintenir ses marges en augmentant le prix de ses meilleurs iPhones, mais que l’ensemble de l’industrie ait une tendance inhérente à les suivre dans toutes leurs décisions, donc on pourrait assister à une augmentation très générale des prix par le fin 2022.

Quoi qu’il en soit, pour moi, le pire de tout cela est la facilité habituelle que les autres fabricants doivent suivre Apple dans presque tous ses mouvements et stratégies, donc ce ne serait pas déraisonnable attendez-vous à une augmentation générale des prix également dans le catalogue Android pour les troisième et quatrième trimestres de 2022.

Quoi qu’il en soit, il y a place pour l’espoir, puisque les analystes eux-mêmes affirment que Apple étudierait très bien les possibilités pour éviter que cette hausse importante des prix n’affecte les consommateurs et les chiffres de vente de leur prochain iPhone, ne pouvoir transférer ces coûts plus élevés qu’aux modèles ‘Pro’ plus cher et ainsi maintenir les unités d’entrée à des prix similaires à ceux actuels.

En fait, et pour finir, c’est que dans toutes les cliques on parle que seuls l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront équipés du dernier chipset Apple A16 Bioniclaissant les variantes abordables pour réintroduire l’ancien Apple A15.

Cela pourrait-il expliquer pourquoi seuls les prix des « Pro » augmentent ? Est-ce que ce sera finalement comme ça ? Beaucoup de questions restent dans l’air…

