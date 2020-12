Apple engage Josh Elman pour «  aider les clients à découvrir les meilleures applications pour eux  »

Tendance FP01 déc.2020 16:55:38 IST

Apple a engagé Josh Elman pour travailler sur le Magasin d’applications. Bien qu’aucun titre de poste n’ait été précisé en ce qui concerne Elman, le capital-risqueur a annoncé qu’il travaillera à l’amélioration de la visibilité des applications iOS dans Apple. Magasin d’applications et aidez les utilisateurs à trouver les applications qui leur conviennent le mieux. Elman, qui a déjà été associé à diverses applications, y compris l’application de négociation d’actions Robin des Bois, s’est rendu lundi sur son compte Twitter pour partager la nouvelle.

2 / Je rejoins Apple pour travailler sur @Magasin d’applications et aidez les clients à découvrir les meilleures applications pour eux. – Josh Elman 🇺🇸 (@joshelman) 30 novembre 2020

En disant qu’il rejoindra la société basée à Cupertino «pour travailler sur @AppStore et aider les clients à découvrir les meilleures applications pour eux», Elman a déclaré qu’il construirait «des moyens d’aider plus d’un milliard de clients et des millions de développeurs à se connecter».

10 / J’ai récemment trouvé mon CV universitaire. Mon objectif de carrière était de «créer une technologie de pointe qui change la vie des gens». Toujours là – Josh Elman 🇺🇸 (@joshelman) 30 novembre 2020

Afin de prendre le poste d’Apple, Elman aurait démissionné de ses «conseils d’administration et investissements actifs». En tant que professionnel, il a quitté son rôle d’associé du conseil d’administration de la société Greylock Partners et de membre du conseil d’administration d’entreprises technologiques populaires. comme Discord.

Le dernier tweet de ce fil parlait de l’objectif de son université de créer «une grande technologie qui change la vie des gens». Il a dit qu’il suivait toujours cette devise, suggérant sa dernière nomination.

Elman est extrêmement expérimenté dans le domaine des applications populaires et des applications avec LinkedIn, Facebook et Twitter à différents moments. Fait intéressant, il était également membre du conseil d’administration et investisseur de l’application de chat appelée Ménagère, qui a été acquis par Epic Games l’année dernière. Comme c’est le cas, Epic est impliqué dans un poursuite avec Apple.

TechCrunch a tenté de contacter Apple pour connaître la nomination et les responsabilités d’Elman après avoir été référé à l’entreprise par Elman, qui n’a pas fourni d’informations supplémentaires. Cependant, Apple n’a pas révélé grand-chose en dehors de la confirmation de l’emploi.

.

