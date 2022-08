Apple embauche le cadre supérieur de Lamborghini pour son équipe de projet Apple Car

01 août 2022 17:45:38 IST

Les rumeurs autour de la voiture Apple ne semblent tout simplement pas s’arrêter. Il semble que le géant de la technologie basé à Cupertino soit sur le point d’atteindre cet objectif toujours insaisissable de développer et de lancer sa propre voiture.

Apple a récemment embauché l’un des cadres supérieurs de Lamborghini pour les aider à concevoir et développer leur propre voiture. L’exécutif, Luigi Taraborrelli, travaille avec le géant italien des supercars depuis plus de 21 ans et a supervisé le développement de certaines des voitures les plus emblématiques de Lamborghini.

Au moment où il a quitté Lamborghini, Taraborrelli était chargé de diriger le développement du châssis et de la dynamique du véhicule. Il semble avoir quitté Lamborghini en mai 2022 et rejoindra bientôt Apple.

Au cours de son mandat dans l’entreprise, Taraborrelli a travaillé sur la Lamborghini Urus, l’une des Lamborghini les plus vendues de tous les temps, et sans doute l’un des SUV hautes performances les plus vendus de ces dernières années.

Il a également supervisé le développement des Huracan Coupé, Performante et Aventador Coupé, entre autres. Il a également travaillé sur quelques projets en série limitée tels que le Lamborghini Sterrato, ainsi que le Sesto Elemento. Il a également été étroitement associé au concept-car Asterion. Au cours de son mandat, il a non seulement supervisé le développement du châssis de Lamborghini, mais également des domaines tels que la maniabilité, les suspensions, la direction, les freins et les jantes, selon son profil LinkedIn.

Le projet Car d’Apple, également appelé Project Titan, fait l’actualité depuis le début des années 2010 et a connu des hauts et des bas depuis son lancement officiel en 2014. Le projet a été retardé à plusieurs reprises et l’entreprise a même réduit la taille de l’équipe à un moment donné.

Au fil des ans, un certain nombre de membres clés du personnel ont rejoint et quitté l’entreprise, dont plusieurs membres de Ford et de Tesla. Le projet Apple comprend des centaines d’anciens ingénieurs de Tesla et d’autres constructeurs automobiles, dont Rivian Automotive Inc., Waymo d’Alphabet Inc., Volvo Car AB et Mercedes-Benz Group AG. Il compte également d’anciens cadres supérieurs du design parmi le personnel de Tesla, McLaren, Porsche, Aston Martin et BMW.

