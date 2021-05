Apple dit que HomePod et HomePod mini seront compatibles avec le son sans perte Apple Music

La semaine dernière, Apple a fait un geste intéressant. Sa plate-forme de streaming musical, Apple Music, a ajouté un son sans perte sans frais supplémentaires pour les abonnés. Amazon, quelques minutes plus tard, a fait exactement la même chose. Fait intéressant, aucun des écouteurs sans fil de la société ne prend en charge cette nouvelle qualité, et les HomePods et HomePod mini ont été initialement confirmés non plus. Mais à la fin ce ne sera pas comme ça.

Et c’est qu’Apple a publié un document de support dans lequel il assure ce qui suit: «HomePod et HomePod mini utilisent actuellement l’AAC pour garantir une excellente qualité audio. Un support sans perte arrive dans une future mise à jour logicielle«Autrement dit, les deux haut-parleurs intelligents Apple prendront en charge un son sans perte, a priori, sans aucune limitation.

Comprendre la prise en charge du son sans perte sur les appareils Apple

Suite à l’annonce d’Apple, la prise en charge sans perte d’Apple Music est la suivante. D’un côté, HomePod et HomePod mini seront compatiblesmais après avoir reçu une mise à jour logicielle, nous ne savons pas quand elle arrivera. D’après les paroles d’Apple, il semble qu’il n’y aura pas de limitation de la qualité sonore, mais nous devrons attendre pour le savoir.

D’autre part, nous avons les AirPods, AirPods Pro et AirPods Max, ainsi que les écouteurs Beats. Ceux-ci utilisent le codec AAC, dont nous savons déjà qu’il est limité à environ 256 kbps. Selon Apple, «les connexions Bluetooth ne prennent pas en charge le son sans perte». Cela signifie-t-il que nous ne pourrons pas écouter de la musique si nous activons le format sans perte? Absolument. La musique sera entendue normalement, mais pas dans la plus haute qualité.

Quelles alternatives avons-nous? Utilisez des câbles. En utilisant l’adaptateur jack 3,5 mm vers Lightning, qui a un DAC intégré, nous pourrons écouter de la musique jusqu’à 24 bits / 48 kHz. Cependant, pour accéder à Hi-Res Lossless, qui a une résolution de 24 bits / 192 kHz, nous aurons besoin d’un DAC externe sur l’iPhone et l’iPad ou le Mac.

AirPods max.

Si nous avons des AirPods Max, nous devrons utiliser un Câble Lightning 3,5 mm conçu par Apple qui coûte 39 euros et, en plus, un Adaptateur Lightning vers jack 3,5 mm si nous voulons le connecter à l’iPhone. Cependant, étant donné le processus de conversation analogique-numérique qui se produit sur le câble, la lecture ne sera pas complètement sans perte.

Comme pour Dolby Atmos, ce format est compatible avec tous les AirPods et Beats avec puce W1 ou H1, en plus des appareils tiers compatibles avec Dolby Atmos.

Plus d’informations | Manzana