Apple dit de garder les modèles iPhone 12, MacBook Pro, AirPods, plus de produits à l’écart des appareils médicaux comme les stimulateurs cardiaques

Apple a partagé une liste de produits pouvant provoquer des interférences magnétiques potentielles avec les appareils médicaux. Apple l’a révélé dans un rapport publié le 25 juin 2021.

Apple déclare : « Dans certaines conditions, les aimants et les champs électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils médicaux. Par exemple, les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs implantés peuvent contenir des capteurs qui répondent aux aimants et aux radios lorsqu’ils sont en contact étroit.

Par conséquent, Apple suggère qu’afin d’éviter toute interaction/interférence magnétique potentielle, les produits Apple doivent être maintenus à une distance de sécurité des appareils médicaux. Le géant de Cupertino recommande que les appareils Apple soient espacés de plus de 6 pouces ou 15 cm, ou de plus de 12 pouces ou 30 cm s’ils sont chargés sans fil.

Notamment, ces directives peuvent varier selon les dispositifs médicaux que vous utilisez. Il est préférable de consulter votre médecin ou le fabricant du dispositif médical à ce sujet. De plus, si vous pensez que votre appareil Apple interfère avec votre appareil médical, il est préférable de cesser d’utiliser le produit Apple et de consulter immédiatement votre médecin.

Apple a publié cette notification quelques jours après un Une étude de l’American Heart Association (AHA) a été publiée, qui a affirmé que les appareils dotés de la technologie MagSafe d’Apple peuvent provoquer des interférences cliniquement significatives sur les appareils cardiaques tels que les stimulateurs cardiaques lorsqu’ils sont placés à proximité de ces appareils ou sur la peau.

« La technologie iPhone 12 Pro Max MagSafe d’Apple peut provoquer des interférences magnétiques sur les dispositifs électroniques implantables cardiaques (CIED) et a le potentiel d’inhiber un traitement salvateur », a déclaré l’AHA.

Pour les non-initiés, plusieurs appareils Apple utilisent MagSafe, une technologie de charge sans fil propriétaire, avec un réseau d’aimants qui a la capacité de générer une force de champ magnétique de plus de 50 gauss (G).

Apple a également publié la liste de ses produits utilisant des aimants et qu’il est recommandé de garder à l’écart des appareils médicaux. Ceux-ci incluent :

AirPods et étuis de recharge

AirPods et étui de chargement

AirPods et étui de chargement sans fil

AirPods Pro et étui de chargement sans fil

AirPods Max et Smart Case

Apple Watch et accessoires

Apple Watch

Bracelets Apple Watch avec aimants

Accessoires de charge magnétique Apple Watch

iPad et accessoires

iPad

ipad mini

ipad air

iPad Pro

Smart Covers et Smart Folios pour iPad

iPad Smart Keyboard et Smart Keyboard Folio

Clavier magique pour iPad

Accessoires iPhone et MagSafe

modèles d’iPhone 12

Accessoires MagSafe

Mac et accessoires

Mac mini

Mac Pro

Macbook Air

Macbook Pro

iMac

Apple Pro Display XDR

Beats

Beats Flex

Temps X

PowerBeats Pro

UrBeats3

Apple a également déclaré qu’en plus des produits énumérés ci-dessus, d’autres contiennent également des aimants, mais sont peu susceptibles d’interférer avec les dispositifs médicaux.

