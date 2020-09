iPhone 12: Apple devrait annoncer la date de l’événement cette semaine !

Apple pourrait annoncer la date de son événement iPhone 12 dès cette semaine, comme l’a suggéré Mark Gurman de Bloomberg sur Twitter. Lors de cet événement, Apple devrait annoncer le nouveau matériel Apple Watch et donner des détails sur le calendrier de sortie d’iOS 14 et de watchOS 7 en même temps que le nouvel iPhone.

Le tweet de Gurman fait suite à un post de Jon Prosser, qui affirme qu’Apple a prévu un communiqué de presse pour le mardi 8 septembre à 9h ET/6h PT. Le tweet d’aujourd’hui de Prosser ne fait aucune déclaration spécifique sur ce qu’Apple pourrait annoncer dans ce communiqué de presse, mais il a déjà affirmé qu’un nouvel iPad et une Apple Watch seraient publiés dans la semaine du 7 septembre.

Le tweet de Gurman réfute l’idée que le matériel d’Apple arrive cette semaine et suggère plutôt qu’une annonce de l’événement en ligne iPhone 12 et Apple Watch est plus probable.

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event.

— Mark Gurman (@markgurman) September 6, 2020