Apple déploie iOS 12.5.4 avec une mise à jour de sécurité pour iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air et plus

Apple a déployé mercredi une mise à jour de sécurité importante sur les anciens appareils iOS pour résoudre les problèmes de sécurité. La société a publié la mise à jour du logiciel iOS 12.5.4 pour iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 et iPod touch (6e génération). La mise à jour résoudra les problèmes de sécurité pour trois vulnérabilités majeures rencontrées par les appareils. Avec cela, le géant de la technologie vise à corriger les vulnérabilités affectant WebKit et la corruption de la mémoire.

Selon le page d’assistance, Apple a déclaré que les problèmes de WebKit pourraient avoir été activement exploités en particulier. La page montre également qu’iOS 12.5.4 corrige deux vulnérabilités dans le moteur WebKit qui sont classées comme CVE-2021-30761 et CVE-2021-30762. Il existe également un problème de corruption de mémoire avec les appareils plus anciens – CVE-2021-30737.

Les utilisateurs de ces appareils doivent installer la mise à jour iOS 12.5.4 pour résoudre les problèmes.

La nouvelle version d’iOS a été publiée près d’un mois après que la société a publié iOS 12.5.3 pour les anciens iPhones et iPad en mai, qui comprenait des correctifs pour quatre problèmes liés à WebKit, y compris des failles zero-day. Cette mise à jour est venue avec iOS 14.5.1 et iPadOS 14.5.1 pour les nouveaux modèles d’iPhone et d’iPad, respectivement.

La raison de la mise à jour de sécurité est que les applications système d’Apple sont mises à jour via la mise à niveau du système, contrairement à Android qui « découple » les composants du système comme Android System Webview afin qu’ils puissent être mis à jour via le Play Store. La mise à jour des applications système par mise à niveau du système signifie que l’entreprise doit envoyer de nouvelles mises à jour du système d’exploitation chaque fois qu’il y a un problème de sécurité majeur.

Étant donné que les mises à jour de sécurité d’Apple n’apportent aucune modification au niveau de l’interface, vous ne pourrez peut-être pas recevoir de mises à jour lors de l’installation de la nouvelle version iOS.

Les nouveaux modèles d’iPhone et d’iPad exécutent déjà respectivement iOS 14.6 et iPadOS 14.6 – donc si vous avez un nouvel iPhone ou iPad, vous ne devez pas envisager la dernière version d’iOS 12 sur votre appareil. Si vous utilisez un appareil Apple avec un appareil plus ancien, vous pouvez télécharger la mise à jour en accédant à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. Il est recommandé de sauvegarder les données de votre appareil avant de commencer la mise à jour par téléchargement.

