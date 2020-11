Apple déplace un jeton dans la guérilla du marché mobile

Prendre les devants étape par étape

Il est indéniable que le marché indépendant a gagné une position élevée importance ces dernières années, et nous sommes confrontés à un phénomène incroyable qui a balayé depuis le début des propositions innovantes et risquées, et qui jouit actuellement d’une certaine réputation, car peu à peu ils ont gagné leur place méritée dans le Panthéon de la l’industrie, se faufiler dans certaines récompenses pour montrer que tout n’est pas de super productions. Enfers C’était le dernier sur cette liste, car il a été jeté dans The Game Awards de cette année, où certains titres tels que Animal Crossing: Nouveaux horizons ou Le dernier d’entre nous: partie II, mais ce n’est ni le premier ni le dernier, car Disco Elysium il a également fait ses compétences.

Cependant, ce n’est pas ce que je veux dire, car il est un peu plus éloigné. Aujourd’hui, ce qui m’a amené à ce document vierge, ce sont les opportunités qu’offrent les plateformes à ceux qui veulent publier, mais surtout ses relations avec les petits développeurs, car malgré le bon statut des jeux indépendants actuellement, le marché continue de les regarder avec méfiance et indifférence, ce qui doit changer, comme l’a fait Apple.

Dans la journée d’hier, une nouvelle m’a traversé la vue alors que j’étais sur Twitter, et c’est que d’Apple ils ont décidé de réduire la commission qu’ils prenaient pour les ventes dans leur magasin, actuellement 30%, jusqu’à 15%, Mais en aucun cas. Cette nouvelle méthodologie commencera à être appliquée à partir de l’année prochaine, même si tout le monde ne pourra pas la demander, puisqu’elle est destinée aux équipes de développement les plus modestes. Seul ceux qui n’ont pas dépassé la marge du million de dollars de bénéfices au cours de cette année s’appliqueront à ce nouveau pourcentage pour la commission. Cependant, si à tout moment le seuil est dépassé, la restriction initiale serait à nouveau appliquée, laissant le programme précédent. Au contraire, si la situation était inverse et que les bénéfices tombaient en dessous du million de dollars, ce changement pourrait être demandé pour l’année suivante. Cette décision est sans aucun doute une proposition peut-être risquée, car elle implique en fin de compte un volume de bénéfices inférieur pour Apple, mais elle sert également d’appel aux humbles studios à décider de tenter leur chance sur leur marché.

La commission précédente, de 30%, a été quelque chose qui a été critiquée ces derniers temps, car elle implique une bonne pincée d’argent que les petites entreprises cessent de recevoir. Pendant la bagarre qui a eu lieu avec Fortnite, dont nous avons déjà parlé auparavant, c’était l’un des points qui ont été attaqués du côté d’Epic Games, car, en prenant un exemple, dans leur magasin, la commission était beaucoup moins, étant l’un des plus grands magasins qui a décidé abaissez-le jusqu’à 12%, devenant, avec Itch.io et le magasin Discord maintenant disparu, dans le premier à baisser de 30%. De toute évidence, ce règlement n’affecterait pas Epic Games dans le cas hypothétique où Fortnite à nouveau disponible chez Apple, puisque ses revenus sont infiniment plus élevés.

Actuellement, en tant qu’utilisateur d’un appareil Apple que je suis, un iPhone en particulier, le travail qu’ils font pour les petits studios est remarquable, car ce n’est pas seulement dans cette nouvelle action, qui est louable, mais depuis le magasin lui-même. beaucoup de visibilité est donnée à ces, souvent recommandé avec des œuvres plus importantes, ou être inclus dans l’un des joyaux de la couronne d’Apple, son Apple Arcade. En écrivant cet article, j’ai trouvé le tweet que je laisserai quelques lignes ci-dessous, où George Batchelor, développeur de Oiseau seul, un jeu où un perroquet amical nous accompagnera dans notre quotidien, a parlé de son lancement sur Android et de sa différence par rapport à la façon dont il était chez Apple, en soulignant différents problèmes, même si je voudrais en souligner deux en particulier.

La première, et peut-être la plus évidente, est la visibilité susmentionnée, car si Apple sponsorise et présente des jeux nouveaux ou intéressants, Google ne fait pas de même dans son magasin, laissant cette visibilité à ceux qui obtiennent le plus de chiffres, une méthode qui a prévalu sur le marché depuis sa création. Une autre information intéressante est la forme de monétisation, car dans ces cas, nous parlons toujours de deux publics différents, car tandis que sur les appareils Android, il n’est pas courant d’acheter des applications premium, en laissant de côté la publicité et d’autres méthodes, Apple encourage le paiement de l’application. Plus loin dans le fil, il évoque la possibilité d’inclure son jeu dans le Google Play Pass, bien qu’il semble qu’il n’ait obtenu aucune réponse.

mise à jour réfléchissante: j’ai fini par le faire, Bird Alone est sorti sur Android il y a 2 mois et… 🎻 personne ne l’a acheté 🎻 https://t.co/iLBHZ3NrWK – George Batchelor (@georgebatch) 19 novembre 2020

Il est intéressant de voir comment, sur la «même plateforme», deux types d’utilisateurs coexistent, chacun dans leur propre et avec leur propre écosystème, de plus en plus différents et éloignés les uns des autres. Bien que cela au niveau de l’utilisateur ne finisse pas par être un problème, puisque tout dépendra de l’appareil que vous choisirez, pour les développeurs, je peux venir entrevoir un problème de plus en plus croissant, car il ne consiste plus à exporter votre jeu d’une plateforme à une autre, car que maintenant pour sortir votre jeu des deux, vous devez le développer avec deux points de vue différents en tête, deux marchés pour atteindre si près et si loin en même temps, et où des décisions vitales devront être prises où avant cela semblait quelque chose de plus simple. Les entreprises le savent, ou du moins certains, et ce sont des mouvements comme celui d’Apple qui le démontrent, voyant le doute chez les développeurs et leur offrant de meilleures conditions. Ce sera une question de temps, mais le marché mobile devra prendre une décision.