Apple démasqué: le procès Epic révèle certaines réalités de la société de Cupertino

Apple iPhone 6 Plus 16 Go or

L' iPhone 6 Plus 16Go Or reconditionné illustre parfaitement le potentiel innovant de la firme de Cupertino. Il est idéal pour tous ceux qui recherchent l'expérience Apple en version XL. Avec son écran tactile de grande taille et sa capacité de stockage suffisante, l' iPhone 6 Plus 16Go Or reconditionné facilite le visionnage et la conservation de vos photos et applications. Sécurisez l'ensemble de vos données en les sauvegardant sur le cloud. Une solution rêvée surtout si vous avez souvent la tête dans les nuages. Découvrez-vous de nouveaux talents avec l'appareil photo 8 mégapixels doté du flash True Tone, d'un autofocus amélioré et de la fonction HDR. Partagez vos selfies et discutez via FaceTime avec la caméra avant qui dispose aussi de la fonction HDR pour les photos. Malgré ses fonctionnalités XXL, le téléphone arbore une taille de guêpe, avec une épaisseur de 7,1 mm. Comme quoi, on vous a menti pendant toutes ces années :qui peut le moins peut aussi le plus. Aussi performant qu'une voiture de course, l' iPhone 6 Plus 16Go Or reconditionné révolutionne votre manière d'échanger avec vos proches. La vitesse de transmission des données depuis le réseau 4G a été revue à la hausse pour s'adapter aux nouveaux modes de vie ; ce qui fait de ce téléphone un outil imparable du quotidien. Toutes vos actions quotidiennes sont fluides et rapides avec la puce A8, cadencée à 1,4 GHz et associée à une mémoire vive de 1Go. Ce smartphone dispose d'une puce NFC et du Bluetooth 4.2. Et, pour regarder vos vidéos personnelles et vos séries préférées, vous apprécierez le contraste agréable de l'écran Retina HD, sa résolution de 1 920 x 1 080 pixels et ses couleurs naturelles. Côté design, l' iPhone 6 Plus annonce l'arrivée des bords arrondis et bombés, du dos tout en alu anodisé et du bouton marche/arrêt sur le côté. Pour maximiser votre expérience de l' iPhone 6 Plus 16Go Or reconditionné, ce téléphone mobile vous est livré avec des accessoires neufs et compatibles. En plus de votre téléphone 100% fonctionnel, vous recevrez le câble Lightning/USB, l'adaptateur secteur, les écouteurs filaires et le PickSim. Tous les accessoires sont garantis 12 mois. Cet iPhone 6 Plus 16Go Or reconditionné a été nettoyé, réinitialisé, vidé des informations de l'utilisateur précédent et débloqué pour tous les opérateurs. Ses fonctionnalités ont été soigneusement testées par nos experts, afin de vous garantir un téléphone 100 % fonctionnel. Toutes les mesures ont été mises en place pour vous assurer une pleine et entière satisfaction. En plus de jouir d'une garantie de 12 mois sur votre téléphone, vous disposez d'un droit de rétractation de 14 jours. Nous nous engageons à vous livrer votre appareil dans les 48h, et ce, à l'endroit de votre choix. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour la tête, un membre ou le tronc. La réglementation française impose que le DAS ne...