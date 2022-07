Apple : De nouvelles puces apparemment uniquement pour l’iPhone Pro

Le fait que tous les modèles d’iPhone 14 n’auront pas un nouveau processeur est discuté depuis longtemps. Cependant, un initié d’Apple a maintenant annoncé que cela devrait également être le cas avec les générations futures. En conséquence, seuls les modèles Pro seraient équipés des dernières puces.

La nouvelle puce A16 d’Apple ne se trouvera probablement que dans les versions Pro de l’iPhone 14, les modèles standard devraient encore avoir à bord l’A15 de l’année dernière. Jusqu’ici, si bien connu. Cependant, l’initié d’Apple, Ming-Chi Kuo, affirme maintenant que cela devrait toujours être le cas à l’avenir. Les nouvelles puces ne devraient donc être disponibles que pour les modèles Pro les plus chers de chaque nouvelle génération d’iPhone, rapporte 9to5Mac, citant le blog de Kuo.

Nouvelle puce, nouvel appareil photo, nouveau design uniquement pour iPhone 14 Pro & Pro Max

Apple devrait présenter quatre nouveaux iPhone à l’automne : l’iPhone 14, l’iPhone 14 Max avec un écran plus grand, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Alors que les deux modèles standard partagent le même design que l’iPhone 13 et seulement minimes Devraient recevoir des mises à niveau techniques, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max devraient bénéficier d’un nouveau design d’affichage, de mises à niveau de l’appareil photo et de la nouvelle puce A16.

Ce ne serait pas la première fois qu’Apple fait des différences claires entre les modèles avec une nouvelle génération d’iPhone. Dès 2017, le groupe a présenté l’iPhone X avec de nouvelles technologies telles que Face ID, tandis que les modèles d’iPhone 8 sortis au même moment sont arrivés sur le marché en tant que versions légèrement révisées de l’iPhone 7.

La nouvelle stratégie commerciale d’Apple ?

Alors que Kuo soupçonnait initialement que les goulots d’étranglement de l’approvisionnement pourraient obliger Apple à s’appuyer sur l’ancienne puce pour les modèles standard d’iPhone 14, il pense maintenant différemment. L’expert soupçonne une stratégie derrière cela. À son avis, Apple veut augmenter la demande pour les versions Pro de cette manière.

Au lieu de la part initialement supposée de 40 à 50 % de toutes les ventes de nouveaux iPhone, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max pourraient avoir une part d’environ 60 %. Si Apple s’en tenait à cette stratégie, le revenu moyen par génération d’iPhone augmenterait probablement de manière significative.