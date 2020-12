Apple: Cpu 32 Cœurs Prévu Pour Imac Et Macbook Pro

Le successeur de l’Apple M1 devrait pouvoir rivaliser avec les puces des PC haut de gamme: Apple est censé développer de nouveaux processeurs pour le MacBook Pro, les ordinateurs de bureau iMac et une station de travail Mac Pro, que le constructeur utilise pour concurrencer les puces d’Intel veut clairement surpasser. Le modèle haut de gamme des futurs processeurs Apple offrira un total de 32 cœurs de calcul haute performance.

Apple travaille apparemment sur plusieurs successeurs de la puce M1. Bloomberg écrit ceci en référence à des initiés anonymes. Apple souhaite installer les nouveaux processeurs sur les Mac, qui – à l’exception de la station de travail Mac Pro – devraient être disponibles dès le printemps à l’automne 2021. Plus précisément, le rapport nomme de nouvelles versions du MacBook Pro, un iMac d’entrée de gamme et haut de gamme et un nouveau Mac Pro. La transition d’Intel vers les puces Apple sur Mac devrait être achevée d’ici 2022.

Nouveaux Mac avec beaucoup plus de cœurs

La puce M1 actuelle repose sur quatre cœurs de calcul hautes performances pour des tâches exigeantes telles que le montage vidéo et quatre cœurs de calcul à économie d’énergie pour des tâches plus simples telles que la navigation sur Internet. Les futurs processeurs pour les modèles MacBook Pro et iMac devraient apporter 16 cœurs hautes performances et 4 cœurs d’efficacité. S’il y a des difficultés de production, il pourrait y avoir au départ des modèles avec seulement huit ou douze cœurs hautes performances.

Les graphismes devraient également être plus forts

Apple développe apparemment des puces avec jusqu’à 32 cœurs de calcul haute performance pour les ordinateurs de bureau iMac et un nouveau Mac Pro, qui devrait arriver sur le marché en 2022. Les processeurs de l’actuel Mac Pro ont jusqu’à 28 cœurs de calcul, ceux de l’iMac n’en ont que 18. Les fans d’Apple peuvent également s’attendre à de nouvelles puces graphiques avec sept ou huit cœurs de calcul. Selon Bloomberg, Apple teste même 16 à 32 puces graphiques de cœur pour les futurs MacBook.

Les machines haut de gamme non spécifiées qui devraient être mises en vente à la fin de 2021 / début de 2022 auront même supposément des puces graphiques avec 64 à 128 cœurs de traitement. Ces appareils devraient calculer plusieurs fois plus rapidement que les cartes graphiques de Nvidia et AMD actuellement installées sur les Mac. La première annonce officielle de nouvelles puces Apple devrait avoir lieu au printemps 2021.