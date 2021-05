Apple coupe les liens avec l’embauche récente à la suite de la réaction des employés à propos de propos sexistes

13 mai 2021 18:02:55 IST

L’embauche récente d’Apple – Antonio García Martínez, ancien chef de produit Facebook – dans l’équipe de ciblage publicitaire a été licenciée après une réaction brutale des employés de l’entreprise. Pomme confirmé à Axios que Martínez n’était plus employé par l’entreprise. Apple aurait déclaré à la publication qu’il «s’efforçait toujours de créer un lieu de travail inclusif et accueillant». Martínez a été relâché après que les employés d’Apple aient été irrités par les remarques sexistes qu’il a faites dans son autobiographie intitulée Singe du chaos. Le livre comprend des déclarations telles que: « La plupart des femmes de la région de la Baie sont douces et faibles, choyées et naïves malgré leurs revendications de mondanité, et généralement pleines de merde « .

Les mots de Martínez « s’opposent directement à l’engagement d’Apple en faveur de l’inclusion et de la diversité », lisez un pétition signé par plus de 2 000 employés Apple. C’était signalé pour la première fois par Le bord.

Antonio García Martínez, un ingénieur nouvellement embauché dans l’équipe de publicité d’Apple, a quitté Apple après la réaction des employés concernant les commentaires sexistes qu’il avait faits dans son livre Chaos Monkeys, selon la société. Les employés ont été extrêmement en colère contre son embauche et ont remis en question les pratiques d’embauche d’Apple. – Mark Gurman (@markgurman) 13 mai 2021

Martínez Singe du chaos a été publié en 2016. Récemment, une capture d’écran de son livre – avec la citation mentionnée ci-dessus – a commencé à circuler sur Twitter.

Extrait de son livre: https://t.co/wtzbggTcnz pic.twitter.com/C1RDLEqVvR – Chad Loder (@chadloder) 11 mai 2021

Après que la pétition a commencé à faire le tour du bureau d’Apple, Martínez Mou compte a été désactivé. Plus tard, l’équipe des plates-formes publicitaires aurait été convoquée à une réunion et il a été décidé qu’il ne serait plus autorisé à travailler chez Apple.

La pétition contre Martínez et sa déclaration dans son livre vont au-delà du sexisme. Étant donné que son autobiographie était un best-seller et que ses commentaires dans le livre ont conduit à la cessation de son emploi, comment était-il employé en premier lieu? Apple a-t-il manqué son autobiographie à succès ou la société a-t-elle choisi de l’ignorer?

