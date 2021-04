Apple contre Samsung: nouveau pionnier sur le marché de la 5G ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Les téléphones Samsung étaient la mesure de tout dans l’espace 5G il y a un an. Mais dans la période qui a suivi, Samsung a chuté de façon spectaculaire. La concurrence en profite: en particulier, l’ennemi juré d’Apple a clairement dépassé les Sud-Coréens.

Samsung a récemment eu des raisons d’être heureux: au premier trimestre 2021, les Sud-Coréens ont repris la première place d’Apple dans le classement des plus grands fabricants de smartphones au monde. Mais sur le marché de la 5G, les choses se sont moins bien passées pour Samsung. Après que la société détenait encore 94% de part de marché pour les smartphones 5G aux États-Unis il y a un an et qu’elle était également très bien positionnée dans d’autres pays, les choses ont récemment fortement chuté. Samsung n’est désormais que le quatrième fournisseur mondial de smartphones 5G.

La glissade de Samsung sur le marché de la 5G

Samsung était au premier trimestre de 2020 avec une part de marché de 34,6% dans le secteur 5G, apparemment inaccessible. À cette époque, plus d’un smartphone 5G sur trois dans le monde provenait de Samsung. À titre de comparaison: Vivo à la deuxième place ne détenait que 10,8%. Selon la société d’études de marché Strategy Analytics, Samsung s’est en fait écrasé. Entre janvier et mars 2021, la part de marché 5G de l’entreprise est tombée à seulement 12,7%.

Les chiffres de vente se lisent un peu mieux. Bien que Samsung soit également passé de la première à la quatrième place dans cette catégorie, avec 17 millions d’unités, il a vendu plus de deux fois plus de smartphones 5G qu’il y a un an.

Avantage Apple and Co.

Il y a plusieurs raisons à la perte de Samsung dans le classement. D’une part, le marché de la 5G se développe rapidement – en conséquence, l’équilibre des pouvoirs peut changer rapidement et de manière dynamique. D’un autre côté, de plus en plus d’adversaires entrent dans la phase lucrative de la 5G – surtout Apple. Après que la société de Cupertino ait présenté l’iPhone 12 Pro Max et d’autres iPhones avec prise en charge de la 5G à l’automne 2020, Apple est déjà le leader incontesté de la 5G après environ six mois de présence sur le marché.

La part de marché 5G de la société américaine est de 30,2%. Apple est également clairement en avance sur la concurrence en termes de ventes avec plus de 40 millions d’unités au premier trimestre 2021. Les deuxième et troisième positions du classement reviennent aux fournisseurs chinois Oppo et Vivo. Derrière Samsung, Vivo complète le top 5 des fournisseurs 5G.









