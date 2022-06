Apple confirme un accord pour le film de Formule 1 de Brad Pitt

Dans un rapport de Deadline, Apple Studios a confirmé l’accord d’acquisition d’un film de Formule 1 avec Brad Pitt, réalisé par Joseph Kosinski. Le service de streaming négociait de manière compétitive pour décrocher le projet, datant de janvier. Le film n’a pas encore reçu de titre, bien que quelques bribes d’informations sur le film nous permettent de spéculer. Pitt jouera un pilote à la retraite qui est obligé de revenir en course de F1 et de concourir aux côtés d’une recrue contre les meilleurs pilotes que le sport a à offrir.

Selon motorsportstickets.com, Pitt a l’âge idéal pour jouer un pilote à la retraite, car il a actuellement 58 ans, trois ans de plus que le pilote de F1 le plus âgé de l’histoire, Louis Chiron. De plus, ils rapportent des rumeurs selon lesquelles le pilote britannique Lewis Hamilton rejoindrait le projet. Pour le moment, on ne sait pas si son rôle est uniquement producteur ou s’il jouera dans le film. Hamilton a de l’expérience en tant qu’acteur, apparaissant dans le Voitures franchise et Zoolander 2.

Apple TV + cherche à capitaliser sur le genre du sport automobile, qui a connu un énorme succès avec des goûts de Netflix Formule 1 : conduire pour survivre série documentaire, qui vient de terminer la saison 4 et se prépare pour la saison 5. D’abord, cependant, le studio voudra éviter le Conduit échec; un film de 2001 centré sur Jimmy Bly, une recrue qui est aidé par Joe Tanto (Sylvester Stallone), dans l’espoir d’atteindre le sommet de la conduite professionnelle.

Le réalisateur Joseph Kosinski ne ralentit pas

Paramount Pictures

Joseph Kosinski passe une année énorme. Le mois dernier, nous avons vu le lancement de Top Gun : Maverick, un énorme succès en route pour 600 millions de dollars au box-office. Plus tard la semaine prochaine, le cinéaste publiera un autre projet sur Netflix, Tête d’araignée. Le film suivra des condamnés qui se voient offrir une chance de participer à des expériences médicinales en échange d’une peine plus courte. Le film sera la troisième rencontre entre Kosinski et Miles Teller, alors ne soyez pas surpris s’il apparaît également dans le film F1 sans titre.

Ehren Kruger retrouvera Kosinski après avoir écrit ce scénario pour Top Gun : Non-conformiste. Le réalisateur agira également en tant que producteur, aux côtés de Jerry Bruckheimer et Chad Oman. On ignore actuellement quand le film entrera en production, mais Kosinski s’est entretenu avec Deadline en donnant quelques informations à ce sujet :

« Nous le préparons maintenant et j’espère que nous tournerons l’année prochaine pendant la saison 2023 de F1. Je le produis avec Jerry Bruckheimer, Lewis Hamilton et Plan B, j’ai donc une équipe de rêve de collaborateurs sur ce une. »

Étant donné que le tournage ne commencera que l’année prochaine, il est peu probable que nous voyions le film avant 2024. Heureusement, les fans de Kosinski peuvent se tourner vers Netflix la semaine prochaine avec la sortie de Tête d’araignée.