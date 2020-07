Apple confirme que l’iPhone de ce 2020 sera retardé de plusieurs semaines au lieu du lancement habituel en septembre

Cela fait un moment que la rumeur fait et Apple l’a finalement confirmé – l’iPhone 12 n’arrivera pas en septembre. Lors d’un appel aux investisseurs après les résultats financiers, la société a indiqué que les nouveaux modèles du téléphone populaire arriveront “quelques semaines plus tard” que d’habitude. La situation qui a causé COVID-19 ces derniers mois semble avoir affecté la production de l’iPhone 12.





Luca Maestri, directeur financier d’Apple, a répondu à l’une des questions des investisseurs comme suit:

“Comme vous le savez, l’année dernière, nous avons commencé à vendre des iPhones fin septembre. Cette année, nous prévoyons que l’offre sera disponible quelques semaines plus tard.”

En d’autres termes, alors que normalement l’iPhone est présenté à la mi-septembre et commence à être expédié aux premiers clients une semaine ou deux plus tard, cette fois les envois se feront au cours du mois d’octobre. Cependant, Apple n’a pas voulu commenter une date exacte ou combien de semaines sont ces “quelques semaines”.

Rendus de l’iPhone 12 possible. Via EverythingApplePro.

La question se pose de savoir si ce retard a des effets collatéraux sur d’autres produits de la société comme le nouvel iOS 14. Le système d’exploitation avec la version 14 actuellement en version bêta atteint initialement tous les utilisateurs dans la version finale avec l’arrivée du nouvel iPhone. . Si cette année le nouvel iPhone est retardé de quelques semaines, il est possible que la distribution d’iOS 14 soit également retardée pour tous les utilisateurs du nouvel iPhone et des précédents compatibles.

De même, Apple pourrait également retarder la présentation de l’iPhone lui-même, estimée mi-septembre. Une présentation qui a toujours été en face à face et qui cette année, comme cela s’est produit avec la WWDC 2020, peut devenir virtuelle.

D’une manière ou d’une autre, Il n’est pas si exagéré que l’iPhone arrive en octobre. En fait, le dernier lancement de 2019 a été l’exception dans laquelle tous les iPhones sont arrivés en septembre. Les années précédentes, nous avons vu par exemple que l’iPhone XR était retardé jusqu’en octobre 2018 et par exemple l’iPhone X a été retardé jusqu’en novembre 2017.

Quatre modèles d’iPhone pour octobre

Pas un, pas deux, pas trois un total de quatre modèles d’iPhone 12 qu’Apple devrait présenter à cette occasion. Ces dernières années, nous avons vu comment l’entreprise est passée de deux modèles (normal et Plus) à trois modèles (normal, Pro et Pro Max). Deux modèles normaux de 5,4 et 6,1 pouces et deux modèles Pro de 6,1 et 6,7 pouces devraient maintenant arriver.

Tous enfin avec un panneau OLED et un nouveau design de bord plat (pas si nouveau) que nous avions dans l’iPhone 5 et 5. Les quatre modèles devraient également apporter la connectivité 5G. Les principales différences entre les modèles normal et Pro semblent être qu’ils seront plus axés sur les caméras, où les modèles Pro auront un module triple caméra avec un capteur LiDAR à l’arrière. Il semble également qu’ils auront un écran de 120 Hz.

