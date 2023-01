Apple condamné à payer 98 millions de dollars d’arriérés d’impôts au Japon, et condamné à une amende pour déclarations inappropriées

27 décembre 2022 15:54:55 IST

La branche japonaise d’Apple se voit facturer 13 milliards de yens (98 millions de dollars) de taxes rétro pour les ventes en gros d’iPhones et d’un certain nombre d’autres appareils Apple aux touristes étrangers qui ont été exonérés à tort de la taxe à la consommation prélevée lorsque les clients achètent et utilisent l’appareil dans Japon, selon un article du Nikkei, le plus grand journal financier du monde.

Citant des sources non identifiées, le Nikkei a rapporté mardi que des achats en gros d’iPhones par des acheteurs étrangers avaient été découverts dans certains magasins Apple avec au moins une transaction impliquant un individu achetant des centaines de combinés à la fois.

Le Japon permet aux visiteurs qui séjournent moins de six mois dans le pays d’acheter des biens sans payer la taxe à la consommation de 10 % qui est prélevée sur tous les articles. Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux achats effectués dans l’intention de les revendre.

Nikkei rapporte qu’Apple Japon aurait soumis une déclaration de revenus modifiée pour cacher le fait que les clients achetaient des iPhones et d’autres produits Apple en gros, qui étaient ensuite envoyés à l’étranger.

Apple a souvent été accusé de jouer à travers des lignes floues dans sa quête pour éviter de payer des impôts et a souvent fait les choses de manière alambiquée pour montrer que ses bénéfices ont été minimes.

Apple pourrait également être condamné à une amende pour les irrégularités qui ont conduit à la découverte de cette tactique massive d’évasion fiscale. Bien que dans la mesure où Apple peut être condamné à une amende, cela reste à voir. En réponse à cette dernière obligation fiscale imposée à Apple, la société a cessé de vendre des produits exonérés de taxe dans ses magasins, ce qui signifie que même les véritables touristes qui achètent des appareils de l’histoire doivent payer la taxe à la consommation de 10 %.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est rendu au Japon plus tôt ce mois-ci et a annoncé que la société avait investi plus de 100 milliards de dollars dans son réseau d’approvisionnement japonais au cours des cinq dernières années.

