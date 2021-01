Apple Car, Sony et comment Big Tech accélère sur le marché des voitures électriques (Clear X # 123)

Deux nouvelles ont secoué l’industrie automobile en cette première quinzaine de jours. D’une part, l’arrivée dans les rues du Sony Vision S pour effectuer ses premiers tests en Europe. La voiture électrique de Sony, créée en collaboration avec une multitude d’entreprises dont BlackBerry avec sa plateforme QNX, Qualcomm, Nvidia ou Here entre autres, est une berline avec 40 capteurs et un double moteur qui pointe vers l’une des voitures du futur. .





En revanche, les fuites de conversations entre Apple et Hyundai pour le développement d’une voiture électrique et autonome qui auraient encore plusieurs années pour voir le jour. Deux nouvelles qui symbolisent le poids et l’influence croissants de la grande technologie dans l’industrie automobile, quelque chose d’impensable jusqu’à il y a quelques années au-delà de son rôle dans les systèmes d’infodivertissement ou les équipements audio.

Nous en avons parlé dans le dernier épisode de Despeja la X, auquel nous avons participé Enrique Pérez (@lyzanor), éditeur de Engadget; et un serveur, (@jlacort), également éditeur chez Engadget. La production se déroule comme toujours par Santi Araújo (@santiaraujo).

Batteries et logiciels sur roues

Le rôle croissant de la technologie dans l’industrie automobile et des transports est contextualisé avec la mise en place de la voiture électrique. Jusqu’à l’ère du moteur thermique, la voiture avait un schéma radicalement différent et peu propice à un schéma technologique. Avec l’arrivée de la voiture électrique, la complexité des composants se réduit pour laisser place à un véhicule où le logiciel prend de l’importance.

Si on ajoute à cela l’aspiration des voitures autonomes, on peut comprendre l’énorme rôle que la technologie jouera avec ses plates-formes de conduite sans conducteur humain, ce qui peut également entraîner des changements dans le modèle économique des constructeurs automobiles, ce qui peut s’ouvrir à d’autres formats au-delà de la voiture détenue. Et ce ne seront pas les seuls changements profonds que les voitures autonomes apporteront.

Et d’autre part, les changements en quelques décennies que les voitures ont vécu à l’intérieur, où il y a beaucoup moins d’éléments sous le capot, mais beaucoup plus répartis sous la carrosserie de l’ensemble du véhicule, avec une multitude de capteurs et de caméras qui aident le système à comprenez ce qui se passe autour de vous.

