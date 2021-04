Apple battu: Samsung remporte à nouveau la couronne sur ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

La bataille constante entre les plus grands fabricants de smartphones entre dans le prochain round. Même pendant la pandémie, Samsung, probablement la marque la plus connue pour les smartphones Android, se bat contre d’autres fabricants dans le même domaine et bien sûr Apple. Le géant sud-coréen de la technologie revient au sommet en 2021.

Comme le rapporte désormais le portail d’informations coréen Yonhap News en référence aux études de marché, Samsung a pu revenir au sommet du marché des smartphones en termes d’appareils expédiés après son absence au quatrième trimestre de l’année dernière. Du premier trimestre 2021 jusqu’à fin mars, Samsung occupe la première place avec 77 millions d’appareils livrés, devant la concurrence Apple and Co.

Merci aux séries S et A: Samsung devance Apple et Xiaomi

Dans la période de janvier à mars, selon les analystes, Samsung a pu augmenter le nombre de smartphones expédiés de 32% à 77 millions d’appareils. L’une des principales raisons de la forte performance de l’Android Primus est certainement les produits phares du Galaxy S21 et les appareils de la série A de milieu de gamme, tels que le Galaxy A32 (5G) ou le Galaxy A52 5G, qui n’ont été introduits qu’au début de la an. Samsung a ainsi réalisé une part de marché de 23% sur la période.

L’ancien leader Apple doit quant à lui se contenter de 57 millions d’unités vendues et d’une deuxième place. Selon le rapport, la société de Cupertino détient une part de 17%. Étant donné que les modèles d’iPhone de cette année (iPhone 13) sont toujours en attente et que Samsung a déjà présenté ses produits phares compatibles de masse, le classement est susceptible de changer à nouveau vers la fin de l’année. Xiaomi a obtenu un placement en bronze avec 49 millions de smartphones expédiés. Cela place la marque devant la concurrence du propre pays de BBK Electronics (Vivo, Oppo).



Samsung a déjà présenté ses produits phares pour cette année: Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra









Les analystes notent également que l’ensemble du marché des smartphones, malgré les effets de la pandémie, a enregistré la plus forte croissance depuis 2015 des livraisons de ce trimestre de 24% à 340 millions d’appareils. Les raisons avancées pour expliquer ce développement sont le vieillissement des téléphones portables grand public et une forte concentration sur les smartphones compatibles 5G par les fabricants chinois. Les goulots d’étranglement des copeaux n’auraient pas dû avoir un impact trop important sur le début de l’année. S’il existe déjà des problèmes de livraison connus avec la PS5, la rareté des smartphones est également susceptible d’augmenter au cours de l’année.









