Apple augmente la RAM de l’iPhone SE (2022) de 33% : elle atteint déjà 4 Go

L’iPhone SE de 2022 introduit une avancée importante par rapport à la dernière génération : une plus grande quantité de mémoire RAM

Il a un conception identique à la génération précédente, le même écran et même la même caméra. Cela ne signifie cependant pas que l’iPhone SE de 2022 n’introduit pas une autre amélioration importante, avec laquelle Apple a l’intention de justifier le plus de 500 euros ce que coûte votre nouveau smartphone « bon marché ».

En plus d’intégrer la même processeur présent dans les iPhone 13 et 13 Pro, avec modem 5G inclusl’iPhone SE de troisième génération apporte également un amélioration majeure passé inaperçu lors de la présentation : un augmentation de la RAM du mobile.

L’iPhone SE 2022 comprend 4 Go de RAM

Comme ils ont pu le confirmer dans MacRumeurs du développeur Moritz Sternmann, l’iPhone SE de troisième génération comprend 4 Go de RAM1 Go de plus ou 33 % de RAM en plus que le modèle de l’année précédente.

Il s’agit de même quantité de RAM que l’iPhone 13et 2 Go de moins que ce que l’on peut trouver dans l’iPhone 13 Pro et Pro Max, tous deux avec 6 Go de RAM.

Cela fait un moment que le Android milieu de gamme il a laissé derrière lui les 4 Go de RAM en standard, passant à 6 voire 8 Go dans les modèles les plus récents. En fait, pour le même prix que coûte un iPhone SE 3, il est possible de trouver de bons téléphones Android avec jusqu’à 12 Go de RAM, comme l’excellent Xiaomi 11T Pro.

Rubriques connexes: Mobile

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂