Apple «attaque» Facebook en montrant la quantité de métadonnées que WhatsApp capture ses utilisateurs avec un iPhone

WhatsApp est depuis longtemps fier du cryptage de bout en bout et de la préservation de la confidentialité des messages que nous envoyons avec nos contacts. Ce dont on parle moins, ce sont les métadonnées auxquelles il accède: Ces « données sur vos données » révèlent des informations utiles pour un Facebook qui a maintenant une guerre ouverte avec Apple.

La société Cupertino a commencé à lancer ses labels de confidentialité dans l’App Store, et avec eux montre et « triche » sur les données collectées par les applications. Dans le cas de WhatsApp, il est précisé comment cet outil collecte les contacts de nos données mobiles et commerciales lorsque nous utilisons les services Facebook ou l’adresse IP qui peut être utilisée pour nous géolocaliser avec une certaine précision.

Nos messages sont cryptés, mais tout le reste ne l’est pas

Dans WhatsApp, ils semblent clairs: «la sécurité et la confidentialité de nos utilisateurs font partie de notre ADN», disent-ils en parlant de leur système de cryptage de bout en bout. Le contenu de nos messages semble certainement à l’abri des curieux, mais le problème va au-delà de ce contenu.

Comme l’explique Ian Thornton-Trump, RSSI de la société de cybersécurité Cyjax dans Forbes, « les métadonnées – les données sur vos données – sont presque aussi puissantes comme contenu des messages « .

Ces métadonnées révèlent qui vous connaissez, avec qui vous envoyez des SMS, quand et à quelle fréquence. Ou ceux qui connaissent vos contacts et ceux qui envoient des messages. Ce sont ces métadats qui alimentent la machine d’extraction d’informations de Facebook, et les choses empirent si l’on tient compte du fait que Facebook a commencé à entrelacer WhatsApp avec Instagram et avec le réseau social lui-même afin de former un profil assez juteux de chaque utilisateur qui touchez l’un de ces services.

Ces mouvements sont aggravés par l’attitude d’Apple, qui a pris plusieurs mesures visant à protéger cette vie privée. Le dernier d’entre eux a été la mise en œuvre de ces « labels de confidentialité » qui permettent informer les utilisateurs des données collectées lorsque nous installons et utilisons des applications via l’App Store.

Selon les étiquettes de confidentialité de l’App Store, il s’agit des (méta) données collectées par les applications de messagerie telles que Signal, iMessage, WhatsApp et Facebook Messenger. Source: Forbes.

Avec ces balises, les utilisateurs qui installent WhatsApp verront les informations qu’il recueille. « Réclamation des utilisateurs » chez Apple « en savoir plus sur certains types de données qu’une application peut collecter, et si ces données y sont liées ou peuvent être utilisées pour les surveiller. »

Facebook a déjà protesté contre cette mesure en publiant Annonces pleine page dans certains des journaux les plus populaires des États-Unis.

Si vous vous promenez dans l’App Store et recherchez WhatsApp Messenger, vous verrez comment dans la nouvelle section « Confidentialité de l’application » beaucoup de données collectées apparaissent, quelque chose qui révèle bien sûr comment, au-delà du contenu, il existe des informations pertinentes dont Facebook peut tirer parti pour ses activités publicitaires.

WhatsApp a publié une déclaration sur cette nouvelle mesure d’Apple et a expliqué dans son message comment son service collecte des données « afin d’exploiter un service mondial fiable ». Bien qu’ils collectent des données telles que les contacts auxquels nous envoyons des messages, « Nous ne partageons pas les listes de contacts avec quiconque pour les utiliser, pas même avec Facebook« .

La proposition d’Apple semble certainement être un bon moyen pour les utilisateurs d’être plus informés de ce qui se passe dans les coulisses lorsqu’ils utilisent des applications comme celles-ci, mais sur Facebook et WhatsApp, il s’agit plus d’une attaque directe contre certains services qui doivent collecter ces informations pour monétiser l’activité des utilisateurs. Comme celui-ci l’a dit, « si vous ne payez pas pour le produit, vous êtes le produit ». Ou non?