Apple arrache la première place à Samsung en termes de ventes trimestrielles: 2020 a été définitivement une mauvaise année pour ce marché, selon Gartner

En décembre 2020, nous avons vu comment les ventes de mobiles Samsung auraient chuté pour la première fois depuis 2011 et que les choses ne se sont pas mieux passées dans la revue du quatrième trimestre de 2020. Samsung tombe à la deuxième place laissant Apple à la première place dans le classement des ventes mobiles mondiales, une place que celles de Cupertino n’occupaient plus depuis 2016.

Les données proviennent de la firme Gartner, qui, comme chaque trimestre, propose une estimation des ventes sur le marché du mobile au niveau mondial, dans le classement des cinq premières positions que nous voyons habituellement Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi et OPPO, du moins depuis 2016, OPPO est entré très fortement, parfois même en volant la position de Xiaomi, qui fait partie du top cinq depuis plus de sept ans.

5 ans depuis le dernier position de tête

Garter a également été l’un des derniers à nous dire que 2020 a été une mauvaise année pour ce marché d’une manière générale. En fait, comme nous l’avons vu, l’entreprise a blâmé le coronavirus pour pire chute de l’histoire sur le marché mobile, quelque chose qui a été vu en juillet et qui ne s’est pas trop amélioré dans les rapports ultérieurs.

Il y avait encore le couronnement de Samsung, bien que cela ait déjà été noté comme une cause possible de la baisse des ventes qui les utilisateurs connaissaient les nouveaux modèles cela viendrait plus tard. Moment où Samsung, par hasard ou non, en profitait déjà pour anticiper ce qui allait arriver un mois plus tard: le Samsung Galaxy S21, ses nouveaux produits phares.

Mais, apparemment, les ventes qu’ils ont pu réaliser de leurs joyaux de la couronne n’ont pas été suffisantes pour compenser cette crise qui se profilait: Samsung chute de 11,8% par rapport aux ventes du quatrième trimestre 2019, perdant environ 1% de part de marché. De este modo, Apple, quienes han experimentado un crecimiento del 14,9% respecto a 2019 en este periodo, se queda con la primera plaza en lo referente a la cuota de mercado del cuarto trimestre de 2020, con un 20,8% de la même.

Top 5 des fabricants en termes de ventes mobiles pour le quatrième trimestre 2020 (en milliers d’unités). Image et données: Gartner

Pas mal étant un cinquième du total, bien que ceux qui ont le plus progressé par rapport à ce trimestre sont ceux de Xiaomi, avec une croissance de 33%, restant troisième en part de marché. Il semble que les stratégies de Xiaomi, qui envisageaient en 2020 à la fois des augmentations de prix et des attaques dans la lutte pour le mobile 5G le moins cher, aient bien fonctionné, suffisamment pour les voir sur le podium.

Un 2020 qui a été un bâton pour beaucoup

En regardant les chiffres pour 2020, selon les données de Gartner, nous voyons que Samsung parvient à maintenir le leadership là-bas, bien que ce soit la deuxième plus forte baisse qui se reflète dans les frais annuels. La bosse la plus évidente vient de Huawei, qui baisse de 24,1% de son chiffre d’affaires par rapport à ce qu’elle a réalisé en 2019, ce qui n’est pas étonnant du fait de l’impact du blocus américain et des répercussions que cela a sur ses produits de consommation (et sur les activités quotidiennes de utilisateurs), voyant que même si tout n’allait pas mal en 2020, il a même quitté le top 5 des expéditions au quatrième trimestre de 2020, selon Canalys.

En 2020, Apple et Xiaomi ont été les seuls à avoir affiché une croissance mondiale, respectivement de 3,3% et 15,7%

En 2020, c’était Apple et Xiaomi les seuls à avoir connu une croissance dans le monde, 3,3% et 15,7% respectivement. En voyant la montée en puissance de ceux à Cupertino, on peut penser que la sélection de plus en plus variée d’iPhone est une stratégie bien planifiée (au final, il y a encore plus de gammes et plus d’options, comme toute la vie d’Android, mais à un très petite échelle). En 2020, nous avons vu le renouvellement de l’iPhone SE, de l’iPhone 12 mini, de l’iPhone 12, de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max, cinq téléphones pour un fabricant qui, tout au plus, a lancé trois modèles par an, et les 12 avec 5G.

Tenant compte des résultats du marché en général, les ventes mobiles sont en baisse de 12,5% en 2020 par rapport aux chiffres de 2019, confirmant ces données de baisses fortes et historiques que nous avons constatées au milieu de l’année. Bien que de Gartner, ils soulignent que les ventes de téléphones mobiles 5G, milieu de gamme et les plus puissants en photographie, ont contribué à amortir la baisse au quatrième trimestre.

Compte tenu de ces résultats, ce qui est assez intéressant pour le prochain bilan est voir si le premier trimestre 2021 change la tendance du marché, ainsi que si Samsung parvient à prendre son envol. Xiaomi a lancé son Xiaomi Mi 11 dans le monde et le reste d’entre nous attend de voir les faits saillants, tels que le Huawei P50. D’autre part, c’est l’un des « autres », LG,[comptetenudesasortiedéfinitive)Nousverronsdoncsidestendanceschangent[planteándosesusalidadefinitiva)Asíqueveremossicambiaalgunatendencia