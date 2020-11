Apple apporte Mac Mini et MacBook Pro 13 avec Apple M1

Enfin, il y a un nouveau Mac Mini avec des connexions modernes et la puce innovante Apple M1. Le MacBook Pro 13 pouces s’appuie également sur l’Apple M1 – et offre ainsi une autonomie de 20 heures.

L’extérieur du nouveau Mac Mini n’a pas changé. Cependant, il y a de nouvelles connexions à l’arrière, en particulier HDMI 2.0 et 2 x Thunderbolt 3 ou USB 4. En dehors de cela, il y a deux ports USB-A avec jusqu’à 5 Gbit / s, Ethernet et une connexion casque. Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0 sont également à bord.

Nouveau Mac Mini à partir de 780 euros

Le point culminant, cependant, est la puce M1, qui a une structure similaire à l’Apple A14 Bionic. Le processeur, l’unité graphique, le moteur neuronal et d’autres composants sont tous sur l’Apple M1. Apple parle de performances de processeur jusqu’à trois fois plus rapides et de graphiques jusqu’à six fois plus rapides par rapport au Mac Mini avec Intel Core i3. Le moteur neuronal à 16 cœurs est responsable des tâches d’IA telles que l’analyse vidéo, la reconnaissance vocale et le traitement d’image.

L’Apple Mac Mini avec la puce M1 sera disponible à partir du 17 novembre à partir d’environ 780 euros.

MacBook Pro 13 avec une autonomie extrême

Les fonctionnalités du nouveau MacBook Pro 13.

Selon Apple, le nouveau MacBook Pro devrait gérer 20 heures de lecture vidéo. Et encore 16 heures de navigation sur le Web. Cela est principalement dû au nouvel Apple M1, qui est responsable des performances du MacBook Air, du Mac Mini et du MacBook Pro 13. Contrairement au MacBook Air, le MacBook Pro 13 est livré avec un ventilateur, de sorte que les performances peuvent être plus élevées sous une charge constante.

Par rapport à un MacBook Pro doté d’un processeur Core i7, cadencé à 1,7 GHz, la puissance de calcul devrait être 2,8 fois plus élevée. Selon Apple, les performances graphiques laissent toutes les solutions graphiques intégrées (et non les cartes graphiques) derrière. Le moteur neuronal à 16 cœurs facilite les tâches d’IA.

MacBook Pro 13 à partir de 1400 euros environ

L’écran 13,3 pouces couvre l’espace colorimétrique DCI-P3 utilisé dans les films HDR. La luminosité est de 500 nits, la résolution est de 2 560 x 1 600 pixels. Le Magic Keyboard est éclairé et est livré avec un capteur Touch ID et le trackpad Force Touch. Il y a Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 2 x Thunderbolt 3 ou USB 4 et une prise casque.

Le MacBook Pro 13 avec la puce M1 sera disponible à partir du 17 novembre à partir de 1400 euros environ.