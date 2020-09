Apple annonce un événement pour le 15 septembre prochain, mais le protagoniste pourrait être l’Apple Watch (et non l’iPhone 12)

C’est l’un des événements de référence chaque année, et malgré la pandémie, Apple a plus ou moins maintenu les plages de dates des événements précédents et le 15 septembre, il a organisé un événement virtuel dans un événement virtuel.

Bien qu’en d’autres occasions, il serait normal de dédier cet événement aux nouveaux iPhones, la pandémie fait douter qu’Apple les lancera ce jour-là ou attendra un peu plus longtemps leur présentation. Dans l’invitation, vous pouvez lire « Time Flies » (le temps passe vite), ce qui semble indiquer un proéminence claire de l’Apple Watch.

L’Apple Watch, protagoniste?

L’invitation elle-même qui atteint divers médias – dont Engadget –

L’événement pourrait également être utilisé par Apple pour présenter d’autres périphériques matériels. Les rumeurs indiquent une et même deux Apple Watch, dont l’une serait une version peu coûteuse pour remplacer l’Apple Watch Series 3.

On parle également d’un iPad Air mis à jour qui hériterait des lignes de l’iPad Pro et aurait un design d’écran avec cadres beaucoup plus petits.

Dans les piscines, il y a aussi cette version supraaurale potentielle des AirPods, un HomePod plus petit et renouvelé et même des détails ou même le lancement de ce qui sera le premier Mac basé sur ses puces Apple avec l’architecture ARM.

Jusqu’à quatre iPhone 12 différents, mais nous ne les verrons peut-être pas ce jour-là

L’événement aura lieu le 15 septembre prochain à 19h00 CEST, mais ce ne sera peut-être pas le cas lorsque nous rencontrerons le catalogue renouvelé de téléphones Apple. La pandémie COVID-19 a déclenché des rumeurs d’un éventuel retard dans toutes les phases de mise sur le marché du nouvel iPhone 12, et cela pourrait également affecter leur date de présentation, qui selon des analystes tels que Mark Gurman serait reportée à octobre .

On me dit qu’Apple n’annoncera l’iPhone qu’en octobre. C’est pour l’iPad et l’Apple Watch selon toute vraisemblance. https://t.co/pw1oVXVoaL – Mark Gurman (@markgurman) 8 septembre 2020

Les rumeurs qui ont été produites ces dernières semaines semblent indiquer qu’il y aura pas moins de quatre nouveaux iPhone 12 pour couvrir différentes diagonales et spécifications:

iPhone 12 : Écran OLED de 5,4 pouces, châssis en aluminium, processeur A14 et double caméra.

: Écran OLED de 5,4 pouces, châssis en aluminium, processeur A14 et double caméra. iPhone 12 Max Écran OLED de 6,1 pouces, châssis en aluminium, processeur A14 et double caméra.

Écran OLED de 6,1 pouces, châssis en aluminium, processeur A14 et double caméra. iPhone 12 Pro : Écran OLED de 6,1 pouces, châssis en acier, processeur A14 et triple caméra avec LiDAR.

: Écran OLED de 6,1 pouces, châssis en acier, processeur A14 et triple caméra avec LiDAR. iPhone 12 Pro Max: Écran OLED 6,7 pouces, châssis en acier, processeur A14 et triple caméra avec LiDAR.

Le nouveau processeur Apple A14 et les nouveautés telles que LiDAR que nous avons déjà vu dans l’iPad Pro sont quelques-unes des améliorations claires, mais cette gamme de diagonales qui va d’un iPhone 12 très compact (pour ces temps-ci) de 5,4 pouces à un énorme iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces.

On s’attend également à ce que ces nouveaux iPhone arrivent avec une connectivité 5G, bien que l’on ne sache pas quel type de réseaux ils prendront en charge et si, par exemple, ils donneront accès à la bande millimétrique mmWave, qui est celle qui offre les meilleures performances. La présence d’écrans Pro Motion avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz C’est une autre des nouveautés attendues au moins dans les modèles « Pro ».

Il semble que cet événement virtuel pourrait donner beaucoup de choses à dire, et dans Engadget nous serons très attentifs pour une couverture qui sans aucun doute marquer l’un des rendez-vous technologiques important de ce 2020.